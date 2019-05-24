Названа дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой

Рассмотрение апелляции по делу смертельной аварии в Харькове назначено на 14 августа. Дело поступило в суд 1 апреля.

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове. Об этом говорится в сообщении Харьковского апелляционного суда в Facebook.

"Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00", - говорится в сообщении.

Дело поступило в суд 1 апреля.

Ранее сообщалось, что осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания.

Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

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