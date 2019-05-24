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Названа дата рассмотрения апелляции по делу Зайцевой

Комментариев: 1
Рассмотрение апелляции по делу смертельной аварии в Харькове назначено на 14 августа. Дело поступило в суд 1 апреля.
Зайцева просит суд изменить приговор
Зайцева просит суд изменить приговор
sq.com.ua

Харьковский апелляционный суд назначил на 14 августа рассмотрение дела Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, приговоренных к 10 годам лишения свободы по обвинению в смертельном ДТП в Харькове. Об этом говорится в сообщении Харьковского апелляционного суда в Facebook.

"Судебное заседание состоится 14 августа 2019 года в 11:00", - говорится в сообщении.

Дело поступило в суд 1 апреля.

Ранее сообщалось, что осужденная по делу о смертельном ДТП в центре Харькова Елена Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует пять лет условного наказания.

Напомним, резонансное ДТП случилось 18 октября 2017 года в центре Харькова. Внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой отбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

 

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Теги: ДТП, Харьков, авария, апелляция, Алексей Андронов, Елена Зайцева
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
exolot    24.05.2019, 08:19
Оценка:  0
exolot
Елена Зайцева добивается смягчения приговора - вместо десяти лет тюрьмы она требует отпустить ее и она обещает воскресить погибших по ее вине людей.
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