Итоги 23 мая: Петиция против Зеленского, иск Привата

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Тысячи украинцев подписали петиции за отставку Зеленского; на Коломойского подали в суд. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Лещенко передал в ГПУ документы по “черной бухгалтерии“ ПР

Народный депутат Сергей Лещенко явился на допрос в Генеральную прокуратуру и передал генпрокурору Юрию Луценко оригиналы документов из офиса бывшего руководителя избирательного штаба Дональда трампа Пола Манафорта в Киеве.

“Передал Генпрокуратуре материалы по Манафорту, которые мне вернуло ФБР после его посадки“, - сообщил нардеп.

По словам Лещенко, отныне генпрокурор имеет оригиналы контрактов, подтверждающих существование амбарной книги Партии регионов.

Зеленский выступил на iForum-2019

Президент Владимир Зеленский выступил на технологической конференции iForum. Он говорил о необходимости внедрения инновационных технологий и создании “страны в смартфоне“.

Однако пользователи социальных сетей обратили внимание не на идеи президента, а на его манеру и стиль речи. Зеленский говорил на русском языке, использовал просторечия и сленг. В целом, его выступление было больше похоже на стендап.

ПриватБанк подал иск на Коломойского в американский суд

Национализированный ПриватБанк подал судебный иск против своего бывшего владельца Игоря Коломойского в Канцелярский суд штата Делавэр в США. Среди ответчиков также второй крупнейший экс-владелец банка Геннадий Боголюбов и их инвестиционные компании, а обвинения касаются возможного отмывания миллиардов долларов через делавэрские shell-компании, покупавшие предприятия и коммерческую недвижимость в США.

Петиция за отставку Зеленского за сутки набрала нужное количество голосов

На официальном сайте президента появилась петиция об отставке Владимира Зеленского. На данный момент петиция уже набрала более 40 тысяч голосов при необходимых 25 тысячах. Теперь она в статусе “ожидает рассмотрения“. Тем временем в Администрации президента данную петицию сочли шуткой.

“Мы расцениваем эту петицию как шутку. Возможно, даже смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда истекают полномочия президента. Эти петиции не являются основанием для реагирования путем прекращения полномочий президента“, – сказал глава АП Андрей Богдан.

Настя Каменских вышла замуж за Потапа

Продюсер Потап (Алексей Потапенко) и певица Настя Каменских официально стали мужем и женой. В Сети появилось видео свадьбы популярных музыкантов. В Instagram Потапа появилась запись пары у алтаря. Молодожены произнесли свадебные клятвы и скрепили свой союз поцелуем.

Для свадьбы певица Настя Каменских выбрала платье от Galia Lahav в салоне Luxury Bridal Store “Novias”.

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в суде

Бывший советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк и его организация Спильна справа обжаловали в Верховном Суде указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

По его мнению, парламентские выборы должны проходить по открытым спискам, а кандидаты должны подавать е-декларации.

По действующим законам Центризбирком не сможет провести избирательную кампанию в срок и по всем правилам.

НБУ оценил влияние на валютный рынок решения президента Владимира Зеленского распустить парламент.

