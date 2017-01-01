Супрун дала советы, как восполнить недостаток витамина В1

В1 остро необходим после голодовки, операции желудка или кишечника, больным анорексией.

Витамин В1 или тиамин - почему-то не “раскрученный“ в нашей стране depositphotos.com

Ульяна Супрун рассказала об особенностях употребления витаминов группы В. В некоторых случаях добавки или уколы с этими веществами способны спасти человека.

Об этом и.о. министра здравоохранения рассказала в Facebook.

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“Витаминов группы В много: тиамин (В1), рибофлавин (В2), ниацин (В3), пиридоксин (В6), фолиевая кислота (В9), цианкобаламин (12). Они выступают коферментами ряда метаболических процессов, то есть без них определенная жизненно-необходимая реакция не происходит“, - говорится в посте.

Витамины этой группы влияют друг на друга, поэтому порой стоит пить не комплекс, а вещество, которого в организме мало. Нужно выбрать правильную форму (укол или таблетку).

“Так, например, витамин В12, а именно ион кобальта в этом витамине, портит другие витамины группы В. А витамин С снижает биодоступность 12, хотя улучшает доступность тиамина - витамина В1. В12 советуют употреблять отдельно от других витаминов“, - объяснила чиновница.

На этот раз Супрун подробно рассказала о витамине В1.

“Витамин В1 или тиамин - почему-то не “раскрученный“ в нашей стране витамин, хотя это важный кофактор ферментов обмена глюкозы и жиров. Он препятствует вредному влиянию глюкозы и инсулина на состояние сосудов“, - объяснила Супрун.

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В1 помогает центральной и периферической нервным системам. Нейроны без него погибают, в итоге ухудшается кратковременная память и координация движений. Он помогает синтезу ацетилхолина.При чрезмерном недостатке этого вещества появляются симтомы болезни бери-бери (слабость, дрожь, отсутствие аппетита, повышается риск внезапной смерти и паралича) или энцефалопатии Вернике-Корсакова.

Это крайние случаи. Обычно у пациентов просто увеличивается сердце, появляется тахикардия или фибромиалгия (хроническая боль и высокая чувствительность кожи, нарушения сна и слабость), хроническая усталось и ощущение тумана в голове, плавное снижение мышечной массы или отсутствие аппетита.

Витамина В1 много в отрубях, если их запарили, зеленом горошке, яйцах, свинине, печени, фасоли, орехах, гречке, коричневом рисе, патоке и дрожжах.

Избыток этого витамина выводят почки, но часть копится в мышцах. Запаса тиамина хватит максимум на месяц.

Сколько нам нужно витамина В1

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Это зависит от возраста, веса и нагрузок. При занятиях спортом тиамина нужно больше. Особенно он необходим кормящим матерям: 1,2 - 16 мг, пишет Супрун. Мать может не ощущать дискомфорта, а вот малышу будет плохо. Всем остальным Супрун советует 1 мг в сутки.

Что разрушает В1 и мешает ему усваиваться:

Алкоголь

Белый хлеб, шлифованный рис, сладости, активное поедание быстрых углеводов и жиров. Часть этого витамина синтезирует кишечная микрофлора. Все эти продукты мешают ей компенсировать бедный рацион.

В некоторых продуктах (особенно в моллюсках, сырой или ферментированной рыбе) есть тиаминазы. Они разрушают В1.

Таннины чая и хлоригеновые кислоты, полифенолы кофе делают тиамин малорастворимым. Это препятствует витамин С.

Тиамин делают недоступным вещества, которые есть чернике, черной смородине (поречке), буряках и брюссельской капусте. Поэтому не нужно класть их в одну тарелку с авокадо, хлебом с отрубями, авокадо и зеленым горошком, где тиамина много. Ешьте одна на завтрак, а другое - на ужин.

Длительная термообработка разрушает В1.

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В1 остро необходим после голодовки, операции желудка или кишечника, больным анорексией, булимией или тем, кто “заедает стресс“, людям с язвой, хронической диареей, гапертиреоидитом, панкреатитом, болезнями почек, приобретенным иммунодефицитом, раком или сильным ожиренем.

Как восполнять недостаток витамина В1:

Выбирайте рис, который обработали паром.

Готовьте овощин на пару или делайте из них суп. Так лучше сохранятся витамины.

Не ешьте сырую рубы, например, суши.

Запивайте еду водой, а чай и кофе пейте, когда пища переварится.

С каждым приемом пищи ешьте свежие овощи и фрукты.

Рзрушению тиамину мешают аллицины, которые есть в луке и чесноке.

Не ешьте много сладкого или белого хлеба, даже если не замечаете вреда здоровью и зубам. Это разрушает усвоение тиамина, портит сосуды.

Откажитель от алкоголя. Если выпить все же приходится, Супрун советует не больше 350 мл слабого (до 5 процентов) пива. Там есть В1.

Сбалансируйте рацион.

Пейте тиамин отдельно от В6 и В12.

Людям с нарушением всасывания в кишечнике и после операций нужны уколы тиамина, остальным подойдут таблетки.

Беременным и кормящим, спортсменам. детям, которые мало едят, подросткам, которые пытаются похудеть, нужн дополнительный В1.

Высокие дозы типмина помогают убрать симптомы делирия, фибромиалгии, повторяющихся головных болей и атрофии сердечной мышцы.

В1 нужен при голодовке и выходе из нее.

Как сообщалось 2 мая, Супрун развеяла мифы о БАДах и витаминах.