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Россия - агрессор, но с агрессором тоже нужно говорить, - Богдан

Комментариев: 11
Глава Администрации Президента озвучил позицию касательно РФ.
Богдан озвучил позицию касательно РФ
Богдан озвучил позицию касательно РФ
president.gov.ua

Глава Администрации Президента Андрей Богдан озвучил позицию Владимира Зеленского касательно переговорного процесса с Владимиром Путиным. По его словам, Россия - страна-агрессор, но переговоры все равно нужны. Об этом чиновник рассказал в эфире программы “Право на владу” на телеканале 1+1.

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Богдан уверен, что переговорный процесс нужно инициировать хотя бы для возврата украинских пленных.

Мы считаем, что Россия - страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей, - отметил Андрей Богдан.

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Глава АП заявил, что переговоры нужно проводить именно с представителями властей РФ, поскольку главари так называемых “ЛДНР” не являются “самостоятельными субъектами” и “не принимают решений”.

Я думаю, что Россия рано или поздно согласится (на мир - ред.), Вопрос - при каких условиях? Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на бревно не свое жизни, а там погибают наши украинцы, - заявил Богдан.

Глава АП добавил, что Украина будет идти к победе, но не путем человеческих жизней.

Напомним, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.

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Теги: Богдан, АП, Зеленский, РФ, переговоры
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Комментариев (12)
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VSHIVANKA    24.05.2019, 10:25
Оценка:  -1
VSHIVANKA
О ЧЁМ ПУТИН ДОЛЖЕН РАЗГОААРИВАТЬ С ХОЛОПАМИ ВАШИНГТОНА ?!
КАКИМ БОКОМ РОССИЯ К ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ НА ОКРАИНЕ ?!
ВАС ЕБАШУТ АРМИИ ЛДНР , ВСЕ ВОПРОСЫ И ПЕРЕГОВОРЫ С ДОНЕЦКОМ И ЛУГАНСКОМ ....)))
LifeStriker    24.05.2019, 10:23
Оценка:  +1
LifeStriker
Тем времинем за петицию об отставке Зе уже 45 000 человек за два дня, абсолютный рекорд всех петиций за всю историю
Michael2811    24.05.2019, 10:19
Оценка:  +1
Michael2811
О чём говорить если балакать не о чем !
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    24.05.2019, 10:17
Оценка:  0
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
А Чпуйло вже хоче говорити з Зе_вовой?
Paul_Knox    24.05.2019, 10:10
Оценка:  +1
Paul_Knox
Диды, которые ваивали, с немцами разговаривали?
Peyot    24.05.2019, 09:36
Оценка:  -1
Peyot
гнида недолюстрированная. с агресоором можно говорить когда он изгнан и капитулировал!!!
РухНС    24.05.2019, 09:54
Оценка:  +2
РухНС
А ты изгони.... Дать автомат?
Woodbrother    24.05.2019, 10:06
Оценка:  -1
Woodbrother
Так уже изгоняют. ВСУ уничтожило на фронте свыше 85 000 ихтамнетов. Вам РухНС - вам тоже пора на рассейские окопы и домой на рязань грузом200.
farfalle    24.05.2019, 10:10
Оценка:  0
farfalle
Маловато в твоей башке. Обычно ты более махровой херней фигурируешь...
Woodbrother    24.05.2019, 10:13
Оценка:  0
Woodbrother
85000 - это те, кого увезли закопать на россию. Но ведт очень много российского биомусора закопали в номерных могилах на Луганске и Донецке.
farfalle    24.05.2019, 10:21
Оценка:  +1
farfalle
Пизди дальше, малыш)
VSHIVANKA    24.05.2019, 10:16
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВПЕРЁД ЗА ОРДЕНАМИ ХЭРОЙ !!! )))
ИЛИ КАК ОБЫЧНО НАДЕЕШЬСЯ НА ХАЛЯВУ ОТ ХОЗЯЕВ ? )))
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