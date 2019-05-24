Россия - агрессор, но с агрессором тоже нужно говорить, - Богдан

Глава Администрации Президента озвучил позицию касательно РФ.

Глава Администрации Президента Андрей Богдан озвучил позицию Владимира Зеленского касательно переговорного процесса с Владимиром Путиным. По его словам, Россия - страна-агрессор, но переговоры все равно нужны. Об этом чиновник рассказал в эфире программы “Право на владу” на телеканале 1+1.

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Богдан уверен, что переговорный процесс нужно инициировать хотя бы для возврата украинских пленных.

Мы считаем, что Россия - страна-агрессор, считаем, что захвачены наши территории. Но и с агрессором тоже надо разговаривать, только не сдавая наши территории и наших людей, - отметил Андрей Богдан.

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Глава АП заявил, что переговоры нужно проводить именно с представителями властей РФ, поскольку главари так называемых “ЛДНР” не являются “самостоятельными субъектами” и “не принимают решений”.

Я думаю, что Россия рано или поздно согласится (на мир - ред.), Вопрос - при каких условиях? Но если мы хотим мира, то разговаривать нужно. Знаете, очень хорошо бросать на бревно не свое жизни, а там погибают наши украинцы, - заявил Богдан.

Глава АП добавил, что Украина будет идти к победе, но не путем человеческих жизней.

Напомним, у Зеленского отреагировали на петицию об отставке. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.