Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Политзаключенный Клых объявил голодовку

Комментариев: 0
Украинец надеется на помощь нового главы государства Владимира Зеленского.
Станислав Клых объявил голодовку
Станислав Клых объявил голодовку
atr.ua

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно засудили в РФ на 20 лет, объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

Читай также: Омбудсмен РФ отменила встречу с Денисовой

Голодание политзаключенного правозащитница назвала “мольбой о помощи”, которая адресована украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное - забвение, - написала Татьяна Щур.

Читай также: В России за решеткой находятся более 80 украинских политзаключенных

Станислава Клыха в мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Его обвинили в том, что он якобы участвовал в банде, которая планировала убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и его товарищ Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Напомним, российские врачи не подтверждают рак у Клыха. Со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.

Поделись:
Теги: Клых, голодовка, РФ, политзаключенный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь