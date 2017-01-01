Политзаключенный Клых объявил голодовку

Украинец надеется на помощь нового главы государства Владимира Зеленского.

Украинский политзаключенный Станислав Клых, которого незаконно засудили в РФ на 20 лет, объявил голодовку. Об этом сообщила российская правозащитница Татьяна Щур на своей странице в Facebook.

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Голодание политзаключенного правозащитница назвала “мольбой о помощи”, которая адресована украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Просто уже невозможно терпеть: ни холод в камере, ни плохую еду, от которой постоянно тошнит, а главное - забвение, - написала Татьяна Щур.

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Станислава Клыха в мае 2016 года верховный суд Чечни приговорил к 20 годам заключения в колонии строгого режима. Его обвинили в том, что он якобы участвовал в банде, которая планировала убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. По версии российского следствия, Клых и его товарищ Карпюк во время Первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню.

Напомним, российские врачи не подтверждают рак у Клыха. Со слов уполномоченного по правам человека в Челябинской области Клыху были сделаны все необходимые анализы, которые не подтвердили предположительный диагноз рака кожи.