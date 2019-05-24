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Охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос

Комментариев: 2
Журналист пытался спросить о назначении замглавы СБУ Ивана Баканова.
Охрана Зеленского ударила журналиста
Охрана Зеленского ударила журналиста
president.gov.ua

Инцидент случился во время проведения IForum, который вчера посетил президент Зеленский. Гарант с удовольствием делал со всеми селфи, но от вопросов журналистов убегал. Блогер Петр Шуклинов рассказал о том, что его коллегу ударил бодигард президента за неудобный вопрос. Об этом Шуклинов рассказал на Telegram-канале “Катимся”.

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Когда спецкорр ЛІГА.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.

Об инциденте рассказали в соцсети
Об инциденте рассказали в соцсети
скриншот

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Также журналист рассказал, что охрана вела себя очень жестко. Журналистам, которые пытались приблизиться к Зеленскому, оттоптали ноги.

Напомним, у Зеленского назвали условие увольнения главы АП. Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.

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Теги: Зеленский, Юрий Смирнов, журналист, охрана
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Комментариев (6)
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ВосставшийИзБана    24.05.2019, 10:25
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
"от вопросов журналистов убегал"

Правильно. Потому что эти вопросы не по сценарию. А Вовочка только по сценарию может.
Джо-кер    24.05.2019, 10:24
Оценка:  +1
Джо-кер
Узурпация власти идет полным ходом((((.
sv_sim    24.05.2019, 10:24
Оценка:  -1
sv_sim
а был ли удар? Сейчас появится статья типа "журнлюга избил охранников". Так что нех писать о том, что доказать нельзя. Рейтинги нужно зарабатывать честными и обоснованными статьями
Операторська    24.05.2019, 10:21
Оценка:  0
Операторська
чому немає коментів? чистять?
Коляка    24.05.2019, 10:16
Оценка:  0
Коляка
Охраники пороха хоть мобильники выбивали, а тут удар под дых
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 10:24
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Так вы же за это и голосовали.
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