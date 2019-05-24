Охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос

Журналист пытался спросить о назначении замглавы СБУ Ивана Баканова.

Инцидент случился во время проведения IForum, который вчера посетил президент Зеленский. Гарант с удовольствием делал со всеми селфи, но от вопросов журналистов убегал. Блогер Петр Шуклинов рассказал о том, что его коллегу ударил бодигард президента за неудобный вопрос. Об этом Шуклинов рассказал на Telegram-канале “Катимся”.

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Когда спецкорр ЛІГА.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.

Об инциденте рассказали в соцсети скриншот

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Также журналист рассказал, что охрана вела себя очень жестко. Журналистам, которые пытались приблизиться к Зеленскому, оттоптали ноги.

Напомним, у Зеленского назвали условие увольнения главы АП. Богдана уволят с должности сразу после того, как Конституционный суд примет решение по закону об очищении власти.