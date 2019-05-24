В метро Харькова пожилого музыканта ударили по лицу

Дед ежедневно играет на аккордеоне в метро, но песни поет матерные и нецензурно комментирует проходящих мимо девушек и женщин.

В Харькове мужчина ударил по лицу дедушку, который каждое утро играл на аккордеоне возле выхода из станции метро “Героев труда“.

Об этом сообщает паблик “Харьков 1654“ в Facebook.

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“Какой-то идиот ударил по лицу дедулю, который каждое утро играет на аккордеоне на выходе из метро Героев Труда. Также запретил играть и угрожал прирезать. Назвался общественным деятелем“, - говорится в описании к видео.

В соцсети разгорелось активное обсуждение данного случая: “Пи**** штопаный. Обидеть дедулю. Он такой позитивчик“; “И не нашлось мужчины, который дал бы этому уроду в дыню? Мужики, вы где? Аууу!! Что, теперь все стали просто мачо?“;

“Я очень люблю людей связанных с музыкой, музыка на улице это не плохо, при том, если игра профессиональная (образование не важно)... Чувствo юмора и владение азами музыкального воспитания это признак интеллекта!!! А этот пид**** ударил пожилого, позитивного музыканта, вывод я для себя сделала - о его уровне IQ, этого недочеловека“, - писали пользователи соцсети.

Но были и те, кто обрадовался избиению пожилого аккордеониста.

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“Дед матерится и баб проходящих матом кроет и поёт сявские песни как на зоне, если он позитивчик, тогда я уже не знаю, что такое аморальность“; “Дед этот самыми грязными матерными словами обсуждает каждую проходящую мимо девушку и говорит об интимном опыте в отношениях с ними. Вы или ошиблись, или вам такое обращение импонирует?“; “Я прохожу постоянно мимо его жуткого пения и слушаю все это. Если вы не живете на “Героев Труда“, значит и не знаете ничего, он похлеще актрисы будет“;

“Все кинулись деда защищать. А когда он маты гнёт и орёт как подорванный в 7 утра, никто не слышал? Его уже гоняли, не с одного места“, - комментировали в интернете.

Как сообщалось, в марте в центре Львова снова стреляли в уличных музыкантов.