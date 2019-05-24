Савченко извинилась перед Хомчаком за “труса и недостаточно умного командира”

Нардеп признала, что не имела права на такие высказывания в адрес нового главы Генштаба.

Народный депутат Надежда Савченко принесла публичные извинения главе Генерального штаба генералу Руслану Хомчаку за то, что в эфире одного из украинских телеканалов назвала его трусом и недостаточно умным командиром. Об этом Савченко написала на своей странице в Facebook.

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Нардеп извинилась за то, что публично оскорбила генерала, не будучи с ним лично знакомой. Она признала, что оперировала слухами, а это недостойное поведение для народного депутата.

Не доверяйте слухам и умейте признавать свои ошибки, особенно если вы политик. Иногда такая ошибка может дорого стоить даже не вам, а стране. Я приношу свои извинения начальнику Генерального штаба ВСУ генералу Хомчаку за то, что, опираясь на слухи и мнение других людей, позволила себе комментировать в эфире телеканала “112 Украина“ его качества как человека и командира, не будучи лично с ним знакома, - написала Савченко.

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Савченко отметила, что делать подобные заявления имеют только солдаты и офицеры, которые служили под командованием Хомчака или пережили операцию под Иловайском.

На это имеют право только те солдаты, которые были в тех боях. На войне ты никогда не можешь знать всей правды. Ты видишь только бой в ста метрах от себя. Правда войны всегда противоречива, а истина остается до конца неизвестной.История определяет правду, но не истину, в зависимости от победы или поражения. Я поступила неправильно. Я это признаю. Я приношу генералу Хомчаку свои извинения, - отметила Савченко.

Напомним, Хомчак после Иловайска обещает сделать все, чтобы бойцы не гибли. Глава Генштаба рассказал о своих сожалениях в связи с боями 2014 года в Донецкой области.