АП обещает стенограмму и видео консультаций с лидерами фракций

Администрация президента опубликует стенограмму консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций, которые состоялись 21 мая. Об этом заявилв эфире канала “1+1“ глава АП Андрей Богдан, передает Гордон.

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“При проведении консультаций был найден компромисс не то, чтобы по изменению избирательного законодательства. Мы не можем принять новый закон, когда начинается избирательная кампания“, - заявил Богдан.

“Но можем внести правки в существующий, такой, как его приняли: частично мажоритарная система, частично – с закрытыми списками. Мы предлагали и была общая договоренность практически всех фракций снять мажоритарную систему, снять эту коррупционную нагрузку на выборы“, - пояснил он.

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“И поскольку все это задекларировали, это было сделано на выходе из Администрации Президента, на второй день мы получили неожиданный урок, что, к сожалению, народные депутаты не всегда и не все держат свое слово“, - говорит Богдан.

“Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет, и партия “Слуга народа“ покажет достойные результаты не только в партийной системе выбора, но и на мажоритарных округах“, – сказал глава АП.

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Он добавил, что АП опубликует стенограмму и видео консультаций. “Мы не только опубликуем стенограмму, мы и видео опубликуем, где будет видно высказывания всех председателей фракций, которые поддерживали, а потом поменяли резко за ночь свое мнение“, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что охранники президента ударили журналиста в живот ттрижды за неудобный вопрос.