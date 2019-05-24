В АП считают, что Медведчуку лучше быть переговорщиком от РФ
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В АПУ Владимира Зеленского не рассматривают кандидатуру Виктора Медведчука как переговорщика с Россией. Об этом сообщил глава АП Андрей Богдан в эфире Право на владу, передает “Корреспондент“.
Однако Богдан считает, что в налаживании контактов между двумя странами Медведчук может выступить переговорщиком со стороны России. “Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор“.
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Он добавил, что ни он сам, ни президент Зеленский с Медведчуком лично не знакомы и ни разу не общались.
“Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался“ - заявил глава АП.
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Напомним, ранее Андрей Богдан назвал шуткой петицию об отставке Владимира Зеленского, хотя она набрала уже почти 50 тысяч подписей.
Нашей стране это нах?
Он представляет интересы врага во всем!
Профи сливать всех с молодости, этого старый КГБшник.
И ваши попытки оправдать этого вражину только подтвержают то, что он нам неприемлем