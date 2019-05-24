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В АП считают, что Медведчуку лучше быть переговорщиком от РФ

Комментариев: 9
Глава Администрации президента Андрей Богдан сообщил, что Медведчука не рассматривают как переговорщика от Украины .

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В АПУ Владимира Зеленского не рассматривают кандидатуру Виктора Медведчука как переговорщика с Россией. Об этом сообщил глава АП Андрей Богдан в эфире Право на владу, передает “Корреспондент“.

Однако Богдан считает, что в налаживании контактов между двумя странами Медведчук может выступить переговорщиком со стороны России. “Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор“.

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Он добавил, что ни он сам, ни президент Зеленский с Медведчуком лично не знакомы и ни разу не общались.

“Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался“ - заявил глава АП.

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Напомним, ранее Андрей Богдан назвал шуткой петицию об отставке Владимира Зеленского, хотя она набрала уже почти 50 тысяч подписей.

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Теги: Россия, Украина, переговоры, Виктор Медведчук, кризис в Украине, Андрей Богдан
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Комментариев (9)
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tulchanin    24.05.2019, 15:40
Оценка:  -6
tulchanin
Ну хз, у Медведчука есть полезные личные связи в РФ, через него можно было бы попробовать использовать коррупцию РФ для выгоды Украины.
WTF2wtf    24.05.2019, 16:03
Оценка:  +2
WTF2wtf
Нах ты свои фантазии лепишь, когда этот кум Путина только интересы россии представляет уже много лет?
tulchanin    24.05.2019, 16:15
Оценка:  -3
tulchanin
Медвечук патриот РФ прям, ты в это веришь? Они все только свои интересы представляют, делают то в чем видят выгоду для себя, а не РФ или Украины. И если есть мозги то и это можно использовать на благо....
WTF2wtf    24.05.2019, 16:17
Оценка:  0
WTF2wtf
Он просто кум Путина и всегда только его интересы представлял. Понятно, что он на этом еще и зарабатывал.
Нашей стране это нах?
Он представляет интересы врага во всем!
WTF2wtf    24.05.2019, 16:19
Оценка:  0
WTF2wtf
Он просто репостит лозунги российского главы - главы оккупантов ...
Legkaya_Lisa    24.05.2019, 16:15
Оценка:  +1
Legkaya_Lisa
Не будет Медведчук работать против РФ.
WTF2wtf    24.05.2019, 16:18
Оценка:  0
WTF2wtf
Ну само собой ... россия ведет войну в Украине, а он только интересы главы оккупантов гнет, как обычно.
Профи сливать всех с молодости, этого старый КГБшник.
tulchanin    24.05.2019, 16:32
Оценка:  -3
tulchanin
Так РФ это не что-то эфемерное, есть конкретные люди в правительстве и окружении которые могут влиять на решения Путина, и у многих есть личные интересы которые могут совпадать с интересами Украины. Но официально они этого не признают, только через доверенных лиц и знакомых. Коррупция...
WTF2wtf    24.05.2019, 16:37
Оценка:  0
WTF2wtf
Он общается с Путиным лично!!! Они кумовья вообще, эти два старыз КГБшника ... и представлет он много лет именно интересы своего кума, сливая Украину, как сливал раньше адвокатом своих подзащитных.
И ваши попытки оправдать этого вражину только подтвержают то, что он нам неприемлем
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