В АП считают, что Медведчуку лучше быть переговорщиком от РФ

Глава Администрации президента Андрей Богдан сообщил, что Медведчука не рассматривают как переговорщика от Украины .

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В АПУ Владимира Зеленского не рассматривают кандидатуру Виктора Медведчука как переговорщика с Россией. Об этом сообщил глава АП Андрей Богдан в эфире Право на владу, передает “Корреспондент“.

Однако Богдан считает, что в налаживании контактов между двумя странами Медведчук может выступить переговорщиком со стороны России. “Мы не видим его переговорщиком с нашей стороны. Если Россия видит его со своей - это их выбор“.

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Он добавил, что ни он сам, ни президент Зеленский с Медведчуком лично не знакомы и ни разу не общались.

“Ни Владимир Зеленский, ни я, ни кто-либо из членов нашей команды с ним не знаком и никогда не общался“ - заявил глава АП.

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Напомним, ранее Андрей Богдан назвал шуткой петицию об отставке Владимира Зеленского, хотя она набрала уже почти 50 тысяч подписей.