Под Харьковом ливень затопил школу: Дети вычерпывали воду

Инцидент прокомментировал мэр Первомайского .

В городе Первомайский Харьковской области во время ливня затопило школу №7. В сети появились видео, на которых видно, как вода течет по коридорам школы.

Об этом сообщает kharkov.comments.ua

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На одном видео дети вместе со взрослыми вычерпывают воду ведрами и совками, на втором - празднично одетые ученики с родителями и цветами столпились из-за потопа на лестнице. По словам очевидцев, в этот день в школе был запланирован выпускной в 4-х классах.

В администрации учебного учреждения сообщили, что 22 мая в 13:50 в результате сильного ливня вырвало колено ливневки в помещении раздевалки спортивного зала для девочек на первом этаже, что привело к значительному потоку воды в коридор первого этажа.

“Благодаря усилиям технических работников, педагогов, учащихся школы последствия потопа были ликвидированы к 14:40. Колено ливневки восстановлено и закреплено 22 мая в 16.00. Жизни и здоровью детей угроз нет. Материальной базе учебного заведения вреда не нанесено. Заведение работает в обычном режиме, обеспечены безопасные условия обучения“, - рассказали в школе.

Событие также прокомментировал мэр Первомайского Николай Бакшеев.

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“Мне известно о потопе в районе фитнес-клуба из-за прорыва ливневой трубы. Компьютерный класс в другом крыле. Там скорее всего было протекание через кровлю, оно было точно менее обильным“, - написал мэр на Facebook.

Он сообщил, что кровлю школы отремонтируют этим летом.

“23 мая 2019 для ООО “Адванс-Форс“ было перечислено 30% аванса (1 045 294 грн). С 1 июня 2019 года подрядная организация приступит к работе по графику“, - отметил Николай Бакшеев.

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