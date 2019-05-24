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Зеленский готов приехать на Закарпатье из-за паводка

Комментариев: 3
Президент Украины готов лично лететь в Закарпатскую область, чтобы помочь бороться с паводком в регионе.
На Закарпатье бушует непогода
На Закарпатье бушует непогода
dsns.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский готов в случае необходимости прилететь на Закарпатье и контролировать ликвидацию последствий паводка.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации Закарпатья.

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Известно, что гарант звонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье.

Зеленский поручил держать ситуацию под контролем на Закарпатье и заверил, что в случае необходимости лично приедет и будет контролировать ликвидацию последствий паводка. 

Напомним, в Закарпатской области из-за сильных проливных дождей существенно затопило значительную территорию, есть жертвы. Так, по состоянию на 06:00 24 мая на территории региона остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 гектаров сельхозугодий и пастбищ. Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 берегоукреплений.

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Из-за наводнения 11-летний мальчик утонул в поселке Воловец Закарпатской области. Его унесло течением реки, уровень воды в которой за последние дни поднялся примерно на 1,5 м.

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Теги: Закарпатье, дождь, дожди, паводок, непогода, Владимир Зеленский, подтопление, Закарпатская область
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Комментариев (3)
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LifeStriker    24.05.2019, 12:27
Оценка:  -1
LifeStriker
Как эта бездарь может чемто помочь? Анекдоты будет травить?!
Джо-кер    24.05.2019, 12:14
Оценка:  -1
Джо-кер
Плавать умеет ?
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 12:27
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Оно не тонет.
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