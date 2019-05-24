Зеленский готов приехать на Закарпатье из-за паводка

Президент Украины готов лично лететь в Закарпатскую область, чтобы помочь бороться с паводком в регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский готов в случае необходимости прилететь на Закарпатье и контролировать ликвидацию последствий паводка.

Об этом сообщает пресс-служба облгосадминистрации Закарпатья.

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Известно, что гарант звонил исполняющему обязанности главы Закарпатской облгосадминистрации Ярославу Галасу, чтобы услышать оперативную информацию о последствиях паводка на Закарпатье.

Зеленский поручил держать ситуацию под контролем на Закарпатье и заверил, что в случае необходимости лично приедет и будет контролировать ликвидацию последствий паводка.

Напомним, в Закарпатской области из-за сильных проливных дождей существенно затопило значительную территорию, есть жертвы. Так, по состоянию на 06:00 24 мая на территории региона остаются подтопленными 241 домохозяйство, из которых 23 - жилые дома, 2005 гектаров сельхозугодий и пастбищ. Также водная стихия повредила 15 мостовых переходов, разрушила 2 моста и 930 берегоукреплений.

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Из-за наводнения 11-летний мальчик утонул в поселке Воловец Закарпатской области. Его унесло течением реки, уровень воды в которой за последние дни поднялся примерно на 1,5 м.