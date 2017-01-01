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В Ровно произошел масштабный блэкаут

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Аварийные бригады продолжают работать на месте событий.
Ситуация вызвана повреждением линии 10 кВт
Ситуация вызвана повреждением линии 10 кВт
my.ua

Часть города Ровно 23 мая осталась без подачи электроэнергии.

Об этом сообщают местные власти.

“В 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в центральной части Ровно, на улицах Князя Владимира, Млиновской. Отключение произошло в сети 10 кВ на подстанции 330 Ровно Ровенских магистральных электросетей, на ул.Млиновской“, - говорится в сообщении.

Без света здесь оказались жители части улицы Степана Бандеры и нескольких улиц в районе 12 школы. 

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Местные жители отмечают, что также света не было и в районе железнодорожного вокзала. Там, в новостройках, люди застревали в лифтах, долгое время ожидая аварийные службы. Кроме того, жалобы на отсутствие электроэнергии поступали от жителей улицы Карнаухова.

Отмечается, что прекращение электроснабжения центральнуой части Ровно привело к возникновению многочисленных пробок.

Как сообщалось 23 мая, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.

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Теги: Ровно, свет, электричество
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