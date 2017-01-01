В Ровно произошел масштабный блэкаут

Аварийные бригады продолжают работать на месте событий.

Часть города Ровно 23 мая осталась без подачи электроэнергии.

Об этом сообщают местные власти.

“В 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в центральной части Ровно, на улицах Князя Владимира, Млиновской. Отключение произошло в сети 10 кВ на подстанции 330 Ровно Ровенских магистральных электросетей, на ул.Млиновской“, - говорится в сообщении.

Без света здесь оказались жители части улицы Степана Бандеры и нескольких улиц в районе 12 школы.

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Местные жители отмечают, что также света не было и в районе железнодорожного вокзала. Там, в новостройках, люди застревали в лифтах, долгое время ожидая аварийные службы. Кроме того, жалобы на отсутствие электроэнергии поступали от жителей улицы Карнаухова.

Отмечается, что прекращение электроснабжения центральнуой части Ровно привело к возникновению многочисленных пробок.

Как сообщалось 23 мая, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.