РФ попытается отправить наблюдателей в Украину - РосСМИ

Российские дипломаты настаивают, что Россия имеет все полномочия и права мониторить выборы в Украине.

Россия имеет все права участвовать в мониторинге выборов в Верховную Раду Украины и надеется отправить своих наблюдателей. Об этом со ссылкой на источник в МИД РФ пишут РИА-Новости.

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Российской стороне необходимо направить наблюдателей на эти выборы, если они состоятся, подчеркнул источник.

Отвечая на вопрос, будет ли российская сторона отправлять наблюдателей на выборы в Раду летом этого года, он указал, что, “во-первых, еще не известно, что с этими выборами будет. Знаете, что есть идеи опротестовать само это решение, этот указ“.

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“Если будут выборы, мы, честно говоря, пока так далеко не думали. Я считаю, что нам необходимо, тем не менее, направить. По крайней мере принять решение о направлении“, - подчеркнули в МИД.

“Смогут ли они проехать туда, поскольку у них все-таки закон действует о запрете российских наблюдателей для участия в мониторинговых миссиях, поэтому, скорее всего, он и останется в силе, и наши, наверное, не смогут туда поехать“, - заявил он.

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“Тем не менее, мы считаем, мы как государство-участник ОБСЕ имеем все полномочия и права, обязанности принимать участие в мониторинге“, - подчеркнул источник.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине сегодня стартовала предвыборная кампания в Верховную Раду.