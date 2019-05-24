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Мангер прошел полиграф по убийству Гандзюк

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Чиновник уточнил, на какие вопросы дал ответ.
Мангер вернулся к работе главы облсовета
Мангер вернулся к работе главы облсовета
facebook.com/vlad.manger

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк, прошел проверку на полиграфе.

Об этом он сам сообщил в Facebook.

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“Итак, полиграф (он же детектор лжи) пройден. Ответы на самые болезненные вопросы, интересующие общественность, предоставлены. Знал ли я о том, что планируется нападение на Екатерину Гандзюк? - нет. Принимал ли я когда-либо участие в этих ужасных действиях? - нет. Знаю ли я, где находится заказчик? - нет. Полиграф показал: эти и другие ответы - правдивые“, - отметил Мангер.

По его словам, на днях он прошел эту процедуру, проводила которую эксперт-полиграфолог Всеукраинской ассоциации полиграфологов, психолог Татьяна Пономарева.

“Вся процедура длилась более 4 часов, отвечать можно было только “да“ или “нет“. Исследование проводилось в соответствии с требованиями и стандартами американской ассоциации полиграфологов, Всеукраинской ассоциации полиграфологов и действующего законодательства Украины“, - отметил глава Херсонского облсовета.

Мангер также отметил, что его ответы на вопросы, которые часто нарушались во время судов, полиграф показал как “неопределенный результат“.

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“Например: “Знаете ли вы, кто причастен к организации нападения на Гандзюк?“. Я отвечаю “нет“, и полиграф фиксирует мои колебания - ведь я сто раз уже слышал эти фамилии в суде Павловский, Торбин и т.д. Или: “Вам известно, что послужило целью нападения на Гандзюк?“ - я отвечаю “нет“, и аппарат фиксирует недостоверность информации. Конечно, ведь согласно показаниям, озвученным в зале суда, Павловский не раз озвучивал это исполнителям нападения. Поэтому соврать детектору, поверьте, невозможно“, - добавил чиновник.

Также он привел некоторые вопросы.

  • “Вы принимали какое-нибудь умышленное участие в подготовке организации нападения на Гандзюк?“ - нет!
  • “В совершении преступления в отношении Гандзюк 31.07.18, Вы причастны к организации совершения нападения?“ - нет!
  • “Вы лично слышали, как Доценко неприязненно высказывался в адрес народного депутата Украины Юлии Тимошенко?“ - да!
  • “Вам известно о создании Доценко криминальных группировок на территории Херсонской области?“ - да!
  • “Вам известно, какие отношения сложились между Гандзюк и Доценко?“ - да!“.

Как сообщалось, подозреваемый в убийстве Гандзюк Алексей Левин заочно арестован. Перед этим в суд направили обвинительные акты на пятерых подозреваемых.

Напомним, чиновник Херсонского городского совета и активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября 2018 року спустя три месяца после того, как ее облили серной кислотой в Херсоне. 

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Теги: Мангер, Херсон, Гандзюк, убийство
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Комментариев (1)
Ruspidor    24.05.2019, 12:32
Оценка:  0
Ruspidor
Да ясно, невинен, мы все поняли, педя... И глодковский тоже - герой! Наградить обоих! Пидapac потроховский! Втирал нам тут: "аудит", "расследование"... То мы не знпли, что все расследования - до завершения выборов, а потом все герои...
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