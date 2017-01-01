Во Львове сорвали заседание исполкома горсовета: Чиновника облили краской

В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления.

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Во Львове неизвестные, которые вчера, 23 мая, заблокировали работу сессии Львовского городского совета, сегодня сорвали заседание его исполнительного комитета.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

Согласно ему, неизвестные ворвались в малый сессионный зал, где обычно проходят заседания исполнительного комитета, и не позволили проводить заседание.

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“В адрес должностных лиц звучали угрозы и оскорбления. Заступника городского председателя Львова по финансово-экономическим вопросам, председательствующего на заседании исполнительного комитета Геннадия Васькива, а также и.о. директора департамента “Администрация городского головы“ Евгения Бойко облили краской“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 15 мая националисты в Харькове облили зеленкой главного антимайдановца.