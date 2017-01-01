Детские книги и "Кобзарь": как Зеленский ходил на "Книжный Арсенал"

Многие люди подходили к гаранту делать селфи, он никому не отказывал и отвечал на все вопросы людей.

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил “Книжный Арсенал“ в Киеве, где приобрел книги.

Об этом сообщает skrypin.ua на YouTube-канале.

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Известно, что Зеленский приобрел детские книги на 300 гривен, а также ему подарили издание “Кобзаря“ Тараса Шевченко досоветских времен. Подарок он получил от издательского дома “Школа“.

Президент заявил, что ему стыдно брать такой подарок, однако позже все-таки принял презент. Кроме того, главе государства подарили конфету в качестве благодарности за покупку детских книг и предложили достать предсказание. Вслух предсказание Зеленский читать не стал.

Многие люди подходили к гаранту делать селфи, он никому не отказывал и отвечал на все вопросы людей.

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Один из посетителей спросил Зеленского о ближайших планах на будущее и глава государства ответил, что поедет на работу. Также он рассказал, что сейчас рано просыпается и поздно ложится спать.

На “Книжном Арсенале“ президент ходил в окружении охраны, однако люди спокойно могли подходить к Зеленскому.

Ранее сообщалось, что охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос.