АП “атаковали” три группы протестующих

Офис Зеленского на Банковой сегодня “атаковали” сразу три группы недовольных граждан.

Под АП собирались три группы митингующих скриншот видео

Возле Администрации Президента сегодня прошло три акции протеста. Каждая группа протестующих имела свои требования и причины недовольства, передает 112 канал.

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Сначала к Администрации Президента пришло несколько десятков недовольных граждан с плакатами и требованиями немедленно уволить главу АП Андрея Богдана. Протестующие напомнили закон о люстрации.

Через какое-то время к АП пожаловали люди, которые требовали отменить киднепинг.

Сейчас возле Администрации Президента собрались люди, которые требуют отменить указ о роспуске Верховной Рады, поскольку это “неконституционный шаг”. Также протестующие требуют немедленно уволить нового главу Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака и первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова.

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Напомним, АП обещает стенограмму и видео консультаций с лидерами фракций. Администрация президента опубликует стенограмму консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций, которые состоялись 21 мая.