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АП “атаковали” три группы протестующих

Комментариев: 10
Офис Зеленского на Банковой сегодня “атаковали” сразу три группы недовольных граждан.
Под АП собирались три группы митингующих
Под АП собирались три группы митингующих
скриншот видео

Возле Администрации Президента сегодня прошло три акции протеста. Каждая группа протестующих имела свои требования и причины недовольства, передает 112 канал.

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Сначала к Администрации Президента пришло несколько десятков недовольных граждан с плакатами и требованиями немедленно уволить главу АП Андрея Богдана. Протестующие напомнили закон о люстрации.

Через какое-то время к АП пожаловали люди, которые требовали отменить киднепинг.

Сейчас возле Администрации Президента собрались люди, которые требуют отменить указ о роспуске Верховной Рады, поскольку это “неконституционный шаг”. Также протестующие требуют немедленно уволить нового главу Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака и первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова.

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Напомним, АП обещает стенограмму и видео консультаций с лидерами фракций. Администрация президента опубликует стенограмму консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций, которые состоялись 21 мая.

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Теги: Зеленский, АП, митинг, протест, требования
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Комментариев (10)
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designandrey65    24.05.2019, 13:08
Оценка:  -1
designandrey65
Собака лает , а караван идет... Володя не обращай внимание на проплаченных уродов, делай свое дело...
Джо-кер    24.05.2019, 13:10
Оценка:  -2
Джо-кер
Уроды. Где то мы это уже слышали. Ах да, у Януковича-"Уроды, которые мешают нам жить". Витя плохо кончил...
Джо-кер    24.05.2019, 13:06
Оценка:  -2
Джо-кер
Потом еще придут те, кто хотел покращення и снижения тарифов, окончания эпохи бедности, халявщики, которых он должен был усыновить..., любители колбасы по 2,20 рублей...
Woodbrother    24.05.2019, 13:05
Оценка:  -3
Woodbrother
Пятый день клоун зельцман чудит в кресле президента, а вся страна от него уже очень и очень устала.
Coюзник    24.05.2019, 13:09
Оценка:  -2
Coюзник
Зачем Вы так за всю страну ... страна у нас большая и демократическая
designandrey65    24.05.2019, 13:09
Оценка:  +1
designandrey65
А ты не порошенко случайно... ?
VSHIVANKA    24.05.2019, 13:16
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ДА НЕ ТО СЛОВО !!!
А ПРЕДСТАВЬ КАК УСТАЛ ВЕСЬ МИР ОТ ВЕЧНО НОЮЩЕЙ , ЯБЕДНИЧАЮЩЕЙ И ПОПРОШАЙНИЧАЮЩЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ?!
ПРЕДСТАВЬ КАК ВСЕМ НАДОЕЛО СЛУШАТЬ , ЧТО ВЕСЬ МИР ЭТИМ ГОЛОДРАНЦАМ ЧТО ТО ДОЛЖЕН ?!
Джо-кер    24.05.2019, 13:19
Оценка:  0
Джо-кер
Нахрен вали, педик путинский.
alex-zol    24.05.2019, 12:56
Оценка:  -1
alex-zol
Бездельники, идите работать. Конченные шаровики!!!!
Coюзник    24.05.2019, 13:03
Оценка:  +3
Coюзник
так они же на работе ....
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