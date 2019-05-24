АП “атаковали” три группы протестующих
Возле Администрации Президента сегодня прошло три акции протеста. Каждая группа протестующих имела свои требования и причины недовольства, передает 112 канал.
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Сначала к Администрации Президента пришло несколько десятков недовольных граждан с плакатами и требованиями немедленно уволить главу АП Андрея Богдана. Протестующие напомнили закон о люстрации.
Через какое-то время к АП пожаловали люди, которые требовали отменить киднепинг.
Сейчас возле Администрации Президента собрались люди, которые требуют отменить указ о роспуске Верховной Рады, поскольку это “неконституционный шаг”. Также протестующие требуют немедленно уволить нового главу Генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака и первого заместителя главы СБУ Ивана Баканова.
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Напомним, АП обещает стенограмму и видео консультаций с лидерами фракций. Администрация президента опубликует стенограмму консультаций президента Украины Владимира Зеленского с лидерами фракций, которые состоялись 21 мая.
А ПРЕДСТАВЬ КАК УСТАЛ ВЕСЬ МИР ОТ ВЕЧНО НОЮЩЕЙ , ЯБЕДНИЧАЮЩЕЙ И ПОПРОШАЙНИЧАЮЩЕЙ ЩЕНЕВМЕРЛОВКИ ?!
ПРЕДСТАВЬ КАК ВСЕМ НАДОЕЛО СЛУШАТЬ , ЧТО ВЕСЬ МИР ЭТИМ ГОЛОДРАНЦАМ ЧТО ТО ДОЛЖЕН ?!