Парламентские выборы: Сменить место голосования можно до 15 июля
Временно сменить место голосования для участия в парламентских выборах украинцы могут до 15 июля включительно.
Об этом председатель ЦИК Татьяна Слипачук сообщила в Facebook.
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“Сегодня начался избирательный процесс по внеочередным выборам народных депутатов Украины. Так же стартует и процесс временной смены места голосования“, - написала она.
Слипачук отметила, что с сегодняшнего дня и до 15 июля включительно каждый желающий воспользоваться своим правом избирателя может подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно сменить место голосования.
“Для избирателей, чья избирательная адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно лишь паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать“, - отметила чиновница.
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Слипачук также напомнила, что по пропорциональной системе во время голосования украинцы получат два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе. Поэтому, если избиратель будет находиться за пределами своего округа, он сможет проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе.
Напомним, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.
21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.
Как сообщалось 23 мая, в Болгарии кадры из “Слуги народа“ использовала в рекламе пророссийская партия.