Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский отменил два указа Порошенко

Комментариев: 7
Президент отменил указы своего предшественника об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на должность Горковенко.
Указы касаются Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
Указы касаются Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

Читай также: Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой

Он отменил указ № 186 от 4 мая своим указом №322/2019 об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Указом №324/2019 Зеленский снова уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также президент Украины указом №323/2019 отменил указ Петра Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали условие увольнения главы Администрации Президента Андрея Богдана.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Порошенко, общественное телевидение, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, указ президента
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (7)
Отсортировать по дате Вниз
Духовный_скреп    24.05.2019, 15:03
Оценка:  0
Духовный_скреп
Когда коррупционеров сажать будешь и руки им рубать?)))
ИСток    24.05.2019, 14:45
Оценка:  +1
ИСток
пусть еще отменит результаты выборов)
lusyika    24.05.2019, 14:31
Оценка:  +1
lusyika
Казковий довбой*б!!!!!!!!!!!!!!!!!!
WTF2wtf    24.05.2019, 14:21
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ну тут все вполне естественно - это кадры и новый президент делает таким образом свои назначения
pigmaleontys    24.05.2019, 14:08
Оценка:  -1
pigmaleontys
Хай тобі грець, клоун безголовий.
Coюзник    24.05.2019, 14:27
Оценка:  -1
Coюзник
А Горковенко Ваш родич, що Ви так переймаєтесь ....
КимЧенПых    24.05.2019, 14:33
Оценка:  0
КимЧенПых
у Ляшка сейчас бомбануло
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь