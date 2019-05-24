Зеленский отменил два указа Порошенко

Президент отменил указы своего предшественника об увольнении Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и о назначении на должность Горковенко.

Указы касаются Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский отменил указы бывшего главы государства Петра Порошенко.

Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

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Он отменил указ № 186 от 4 мая своим указом №322/2019 об увольнении Юрия Артеменко с должности члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Указом №324/2019 Зеленский снова уволил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Также президент Украины указом №323/2019 отменил указ Петра Порошенко от 4 мая о назначении Горковенко членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

Ранее сообщалось, что у Зеленского назвали условие увольнения главы Администрации Президента Андрея Богдана.