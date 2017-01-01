Не рассчитывал на перенос даты: Коломойский объяснил, почему прилетел до инаугурации

Бизнесмен рассказал, что прилетел в Украину раньше инаугуации в Днепр решать "личные, семейные вопросы".

Читай также: Коломойский хочет вернуть Приватбанк и стать совладельцем

Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что не рассчитывал на перенос даты инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью проекту “Украинской правды“ “Чітко інтерв'ю“, передает Гордон.

“Вы обещали в других интервью, что приедете уже после инаугурации. Но вы приехали раньше. Почему прилетели раньше?“ – спросил журналист. Коломойский ответил: “У меня же есть свои планы, правильно?“

Читай также: В ПриватБанке раскрыли детали иска против Коломойского в суд США

“Я рассчитывал, что инаугурация будет раньше. Потом сказали, что она будет позже. Потом я понял, что ее вообще не будет. Но я не могу привязывать свою жизнь к чьей-то инаугурации“, - подчеркнул он.

“В конце концов, инаугурация – это просто дата в календаре, красный день календаря. Ну, я приехал раньше. Какая разница? Повлиял ли я на какие-то процессы, связанные с инаугурацией? Нет“, - говорит Коломойский.

Читай также: "Я - не юрист Коломойского": Богдан остановил адвокатскую деятельность

“Я ни с кем не проводил никаких консультаций. Если вы знаете, я приехал не в Киев, а в Днепр. После Днепропетровска я прилетел в Киев и попал на день рождения, а не на какие-то консультации“, – заявил бизнесмен.

Он добавил, что в Днепре у него были “личные, семейные вопросы“. “Я говорил, что я прилечу в Днепропетровск. Даже в интервью кому-то сказал, что прилечу в Днепр. Сказал, что приеду к себе в деревню отдыхать“, – сказал Коломойский.

Читай также: Коломойский рассказал, как поздравил Зеленского

На вопрос, чем он занимается сейчас в Киеве, бизнесмен ответил: “Одновременно и сложный, и простой вопрос“. “Ну, встречаюсь с людьми – с одними, с другими и с третьими... Смотрим, как дела, как обстановка... Следим за новостями. Живем полноценной жизнью“, – пояснил он.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Коломойский рассказал об отношениях с Андреем Портновым.