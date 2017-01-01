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Одесситка публично покончила с жизнью

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Женщина была наркозависимой.
Женщина спрыгнула с 8 этажа
Женщина спрыгнула с 8 этажа
Скриншот

В Одессе женщина публично окончила жизнь самоубийством, выпрыгнув с окна 8 этажа в дневное время суток. Трагический инцидент попал на видео.

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Трагедия произошла в одном из домов на улице Академика Вильямса в Одессе. Очевидцы рассказали, что женщину изо всех сил пытались удержать соседи, но она все же упала.

Личность погибшей удалось установить практически сразу. Это 41-летняя местная жительница. По словам соседей, женщина была наркозависимой. Возможно, именно это стало причиной жуткого поступка.

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Стоит заметить, что официальной информации от правоохранительных органов пока нет.

В сети появилось видео момент трагического падения женщины. На записи видно, что погибшую действительно какое-то время держали, но она сорвалась вниз.

Напомним, в центре Днепра парень пытался покончить с жизнью. Молодой человек порезал себе вены.

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Теги: самоубийство, наркоманка, женщина, Одесса
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