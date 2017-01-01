Под Запорожьем перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники

Спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

У села Владимировка Приазовского района Запорожской области случилось ДТП. Перевернулся грузовой автомобиль DAF с пятью тоннами клубники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что грузовой автомобиль “DAF“ съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль перевозил клубнику общим весом 5 т. Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть – говорится в сообщении

Грузовой автомобиль съехал в ювет zp.dsns.gov.ua

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