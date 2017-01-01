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Под Запорожьем перевернулся грузовик с пятью тоннами клубники

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Спасатели ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.
Пострадавших в ДТП нет
Пострадавших в ДТП нет
zp.dsns.gov.ua

У села Владимировка Приазовского района Запорожской области случилось ДТП. Перевернулся грузовой автомобиль DAF с пятью тоннами клубники.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что грузовой автомобиль “DAF“ съехал в кювет и перевернулся. Автомобиль перевозил клубнику общим весом 5 т. Спасатели с помощью тросов перевернули грузовик и отбуксировали его на проезжую часть – говорится в сообщении

Грузовой автомобиль съехал в ювет
Грузовой автомобиль съехал в ювет
zp.dsns.gov.ua
 

Ранее сообщалось о том, что с начала года в Украине погибло 882 человека в ДТП. Большая часть ДТП произошла в Киеве - 12,6 тысяч - это 6,9% больше, чем годом ранее.

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Теги: запорожье, дтп, клубника
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