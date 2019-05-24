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Возле мэрии Одессы задержан полуголый "крымский милиционер"

Комментариев: 1
Подозревают, что мужчина употреблял наркотики.
Возле мэрии Одессы задержан полуголый "крымский милиционер"
© facebook.com/n.pokrovskiy
Фото 1/4
  • Нарушителя общественного порядка передали в Приморский отдел полиции Одессы
  • Нарушителя общественного порядка передали в Приморский отдел полиции Одессы
  • Нарушителя общественного порядка передали в Приморский отдел полиции Одессы
  • Нарушителя общественного порядка передали в Приморский отдел полиции Одессы
Возле мэрии Одессы задержан полуголый "крымский милиционер"
Нарушителя общественного порядка передали в Приморский отдел полиции Одессы
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В Одессе 24 мая возле здания мэрии правоохранители задержали полуобнаженного мужчину с просроченным удостоверением милиции Крыма.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь одного из профильных вице-мэров Николай Покровский.

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По его словам, на Думской площади группой быстрого реагирования коммунального учреждения "Муниципальная варта" задержан мужчина, который приставал к прохожим и вел себя неадекватно.

Мужчина был обнажен по пояс, при нем найдено просроченное удостоверение милиции Крыма. Как отметил Покровский, по предварительным данным, мужчина алкоголь не употреблял, но не исключено наркотическое опьянение. Мужчину передали в Приморский отдел полиции Одессы.

Как сообщалось 3 мая, в Харькове полуголый парень вылез на край карниза.

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Теги: Одесса, голый, Крым
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Комментариев (1)
Коляка    24.05.2019, 14:04
Оценка:  -1
Коляка
гыыыы
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