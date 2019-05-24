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Ляшко требует наказать охранников Зеленского за избиение журналиста

Комментариев: 14
Нардеп обратился с заявлением в ГПУ.
Охранники Зеленского попали в скандал
Охранники Зеленского попали в скандал
EPA/UPG

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о возбуждении уголовного дела против охранников президента Украины Владимира Зеленского, которые избили журналиста Юрия Смирнова. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам народного депутата, это прямое препятствование журналистской деятельности, которое должно наказываться законом.

Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о его кадровых назначениях. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности, - написал Ляшко.

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Напомним, охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос. Когда спецкорр ЛІГА.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.

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Теги: Зеленский, Ляшко, охранники президента, ГПУ, уголовное дело
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Комментариев (14)
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LifeStriker    24.05.2019, 14:42
Оценка:  0
LifeStriker
Поддерживаю , накажи его Олежка, сделай себе приятно)
LifeStriker    24.05.2019, 14:43
Оценка:  0
LifeStriker
Только накажи его активно!
lusyika    24.05.2019, 14:41
Оценка:  0
lusyika
Дивлюсь - повилазили з білою пухкою речовиною в голові замість мізків!!! Мінусують... раденькі, що дурненькі!!!
КимЧенПых    24.05.2019, 14:32
Оценка:  -1
КимЧенПых
дырявый нэгодуэ
Vladimirovich198    24.05.2019, 14:17
Оценка:  -1
Vladimirovich198
Олег Валерьевич, нет, Олежка!!!! Идите на свалку истории, очень рад что вы запомнитесь всем нам придурком.
Ruspidor    24.05.2019, 14:26
Оценка:  +2
Ruspidor
Придурком? С чего бы он тебе им запомнился?
Всем он запомнится пидapacoм!
Vladimirovich198    24.05.2019, 14:51
Оценка:  0
Vladimirovich198
:-) если честно первая редакция моего сообщения и содержала этот короткий но очень вместительный термин.
pigmaleontys    24.05.2019, 14:15
Оценка:  0
pigmaleontys
Такому харанту каломийського і така охорона не допоможе - знесемо разом із охороною, і мамою, і дружиною, і каломійським.
Коляка    24.05.2019, 14:04
Оценка:  -1
Коляка
По попе плёткой)))
Ruspidor    24.05.2019, 14:01
Оценка:  +1
Ruspidor
А лАжко может доказать факт избиения журнаЛжиста? Или только свой анус возбуждать требовать мастак?
Хулиганка*    24.05.2019, 13:54
Оценка:  0
Хулиганка*
По ходу ляшко в Раду не пройдет, а если пройдет, то не пройдет Петя хряк, потому что кастрюлеголовых мало и на всех не хватит.
Vladimirovich198    24.05.2019, 14:18
Оценка:  +2
Vladimirovich198
Пока хватает, хотя люди начали учиться на своих ошибках уже.
ВыВсеВрети    24.05.2019, 14:18
Оценка:  0
ВыВсеВрети
зато хромосом не росии хоть отбавляй!....)))))))))
ВасяизИваново    24.05.2019, 14:20
Оценка:  0
ВасяизИваново
А у вас йода дефицит!
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