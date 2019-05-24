Ляшко требует наказать охранников Зеленского за избиение журналиста

Нардеп обратился с заявлением в ГПУ.

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко обратился в Генеральную прокуратуру Украины с заявлением о возбуждении уголовного дела против охранников президента Украины Владимира Зеленского, которые избили журналиста Юрия Смирнова. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в Facebook.

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По словам народного депутата, это прямое препятствование журналистской деятельности, которое должно наказываться законом.

Охранники Зеленского избили журналиста за вопрос о его кадровых назначениях. Требую от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело за препятствование журналистской деятельности, - написал Ляшко.

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Напомним, охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос. Когда спецкорр ЛІГА.net Юрий Смирнов пытался задать вопрос о назначении Ивана Баканова замглавы СБУ, Зеленский ответил, что сегодня говорит только об инновациях, а не о политике. После этого журналист получил три удара локтем в живот.