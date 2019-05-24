Райцентр возле Тернополя засыпало градом

Жители выкладывают в соцсети последствия непогоды.

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В Тернопольской области бушует непогода - сегодня в полдень область накрыло проливными дождями, молниями и засыпало градом.

Об этом сообщает ИА ZIK.

В райцентре Збараже возле Тернополя автомобили почти плывут по центральным улицам. Вместе с дождем в городе выпад и град.

“Збараж плывет ... град с дождем ...“, - написала в Facebook Светлана Боднар под фотографиями потопа.

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Сильные дожди прошли также в Тернополе. По прогнозам синоптиков, дожди, ливни, грозы и град ожидают жителей области и в ближайшие дни.

Как сообщалось 23 мая, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.