Райцентр возле Тернополя засыпало градом
Жители выкладывают в соцсети последствия непогоды.
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В Тернопольской области бушует непогода - сегодня в полдень область накрыло проливными дождями, молниями и засыпало градом.
Об этом сообщает ИА ZIK.
В райцентре Збараже возле Тернополя автомобили почти плывут по центральным улицам. Вместе с дождем в городе выпад и град.
“Збараж плывет ... град с дождем ...“, - написала в Facebook Светлана Боднар под фотографиями потопа.
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Сильные дожди прошли также в Тернополе. По прогнозам синоптиков, дожди, ливни, грозы и град ожидают жителей области и в ближайшие дни.
Как сообщалось 23 мая, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.