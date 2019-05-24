Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Райцентр возле Тернополя засыпало градом

Комментариев: 0
Жители выкладывают в соцсети последствия непогоды.
24 мая 2019 года
24 мая 2019 года
соцсети

Читай также: Славянск затопило: Город “превратился в озеро“

В Тернопольской области бушует непогода - сегодня в полдень область накрыло проливными дождями, молниями и засыпало градом.

Об этом сообщает ИА ZIK.

В райцентре Збараже возле Тернополя автомобили почти плывут по центральным улицам. Вместе с дождем в городе выпад и град.

“Збараж плывет ... град с дождем ...“, - написала в Facebook Светлана Боднар под фотографиями потопа.

Читай также: Закарпатье “уходит под воду“: Ребенка унесло течением реки

Сильные дожди прошли также в Тернополе. По прогнозам синоптиков, дожди, ливни, грозы и град ожидают жителей области и в ближайшие дни.

Как сообщалось 23 мая, под Житомиром и Запорожьем пронеслись смерчи.

Поделись:
Теги: грозы, град, дожди, Тернопольская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь