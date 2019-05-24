Журналист прокомментировал свое избиение охранниками Зеленского

Смирнов указал, что охрана президента оттесняла тех, кто находился сзади Зеленского.

Журналист Юрий Смирнов, которого якобы избил охранник Зеленского, прокомментировал инцидент.

Об этом он написал на сайте LiGA.net.

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Журналист отрицает свое избиение. Он указывает, что Зеленского на “IForum“ окружала охрана, которая создала своеобразный круг, чтобы “расчищать“ тех, кто несет опасность. Он отметил, что до того, как все посетители, в том числе и журналисты, попали на мероприятие, они проходили осмотр охраны и рамки металлодетекторов.

Смирнов заявляет, что держал свои руки сверху, потому что проводил съемку. Он также хотел задать вопрос главе государстсва и даже подумать не мог, что к нему могут подойти после всех предыдущих проверок на входе.

Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений, - подчеркнул Смирнов.

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Смирнов жалуется на то, что так и не смог задавать вопрос Зеленскому. Он добавил, что охрана президента оттесняла тех, кто находился сзади Зеленского.

До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот, - пишет Смирнов.

Журналист говорит, что “это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком “избиении“ речи быть не может“.

Напомним, ранее сообщалось, что охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос.