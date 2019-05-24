Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Журналист прокомментировал свое избиение охранниками Зеленского

Комментариев: 6
Смирнов указал, что охрана президента оттесняла тех, кто находился сзади Зеленского.
Журналист прокомментировал свое избиение
Журналист прокомментировал свое избиение
liga.net

Журналист Юрий Смирнов, которого якобы избил охранник Зеленского, прокомментировал инцидент.

Об этом он написал на сайте LiGA.net.

Читай также: Ляшко требует наказать охранников Зеленского за избиение журналиста

Журналист отрицает свое избиение. Он указывает, что Зеленского на “IForum“ окружала охрана, которая создала своеобразный круг, чтобы “расчищать“ тех, кто несет опасность. Он отметил, что до того, как все посетители, в том числе и журналисты, попали на мероприятие, они проходили осмотр охраны и рамки металлодетекторов.

Смирнов заявляет, что держал свои руки сверху, потому что проводил съемку. Он также хотел задать вопрос главе государстсва и даже подумать не мог, что к нему могут подойти после всех предыдущих проверок на входе.

Но даже когда я уже был позади Зеленского и круга его охранников, ко мне подбежал УДОшник, твердо взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад. В чем была необходимость таких мер, не знаю. Я не бежал, не делал резких движений, - подчеркнул Смирнов.

Читай также: Детские книги и “Кобзарь“: как Зеленский ходил на “Книжный Арсенал“

Смирнов жалуется на то, что так и не смог задавать вопрос Зеленскому. Он добавил, что охрана президента оттесняла тех, кто находился сзади Зеленского.

До этого, когда около десятка журналистов с камерами в руках пытались задавать Зеленскому вопросы, бодигарды не стеснялись использовать руки. Они бесцеремонно оттесняли любого, даже того, кто явно находился сзади Зеленского. При отталкивании журналистов от Зеленского (по-другому назвать это сложно) я и получил несколько раз локтем в живот, - пишет Смирнов.

Журналист говорит, что “это не были целенаправленные удары, поэтому ни о каком “избиении“ речи быть не может“. 

Напомним, ранее сообщалось, что охранники Зеленского ударили журналиста за неудобный вопрос.

Поделись:
Теги: Зеленский, журналист, избиение, охрана, президент, издание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Хулиганка*    24.05.2019, 14:59
Оценка:  0
Хулиганка*
А что делать с такими вот фейкометами типа шЛяшко, который уже собирается подавать в суд за звырячэ побыття????
xx1978xx    24.05.2019, 14:51
Оценка:  +2
xx1978xx
Этот якобы журналист сначала брехал: "я получил несколько раз локтем в живот", потом: "взял меня за руку и буквально передвинул на пару метров назад", на самом деле его наверное вежливо попросили отойти.
designandrey65    24.05.2019, 14:45
Оценка:  +1
designandrey65
Охрана делает свою работу, а вы делайте свою.
sv_sim    24.05.2019, 14:37
Оценка:  +1
sv_sim
ну вот, что я и говорил, опять очередной фейк. Ув журналисты, перед тем как писать, либо репостить статью, убедитесь что она правдивая!!!
WTF2wtf    24.05.2019, 14:37
Оценка:  +1
WTF2wtf
Вообще ниочем ... попробуйте подойти вплотную к любому другому президенту
xx1978xx    24.05.2019, 14:53
Оценка:  +2
xx1978xx
тем более сзади.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь