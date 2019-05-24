Глава Генштаба ВСУ Хомчак против переговоров с РФ

Глава Генштаба выступил против переговоров с РФ.

Новый глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выступил против переговоров с Россией с целью урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью для Униан.

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Хомчак заметил, что в его функции не входит планирование переговорных процессов. Это прерогатива Министерства иностранных дел.

Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба, и у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все другие структуры, которые должны вести переговоры. А я должен готовить ВСУ к возможным угрозам, к адекватному реагированию на них, с минимальными потерями, - отметил Хомчак.

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Напомним, Зеленский исключает переговоры с РФ. На вопрос журналистов о том, будут ли проведены прямые переговоры с представителями российской власти, Владимир Зеленский решительно ответил: “Нет”.