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Глава Генштаба ВСУ Хомчак против переговоров с РФ

Комментариев: 11
Глава Генштаба выступил против переговоров с РФ.
Хомчак против переговоров с РФ
Хомчак против переговоров с РФ
УНИАН

Новый глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выступил против переговоров с Россией с целью урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью для Униан.

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Хомчак заметил, что в его функции не входит планирование переговорных процессов. Это прерогатива Министерства иностранных дел.

Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба, и у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все другие структуры, которые должны вести переговоры. А я должен готовить ВСУ к возможным угрозам, к адекватному реагированию на них, с минимальными потерями, - отметил Хомчак.

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Напомним, Зеленский исключает переговоры с РФ. На вопрос журналистов о том, будут ли проведены прямые переговоры с представителями российской власти, Владимир Зеленский решительно ответил: “Нет”.

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Теги: Хомчак, переговоры, РФ, Генштаб
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Комментариев (11)
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Ira0956    24.05.2019, 14:37
Оценка:  +1
Ira0956
война - доходный бизнес )
Krekk    24.05.2019, 14:20
Оценка:  0
Krekk
Интересное кино)
Сначала заявляет, что военного решения НЕТ и он не понимает как вообще возможно об этом думать. И тут же заявляет , что он против переговоров. А тогда что делать? Как вернуть Донбасс? Или никто и не собирается?
VSHIVANKA    24.05.2019, 14:23
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ВСЕЙ ЭТОЙ ШАЙКОЙ КОМАНДУЮТ ХОЗЯЕВА С ВАШИНГТОНА .
ОТ ХОЛОПОВ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ , ОНИ СДЕЛАЮТ И СКАЖУТ ТО , ЧТО ПРИКАЖУТ ХОЗЯЕВА , А ТЕМ МИР С РОССИЕЙ НЕ НУЖЕН .
ТАК ЧТО СКАЧИТЕ И ДОХНИТЕ ЭУРОПЭЙЦИ ДАЛЬШЕ !!! )))
Rabyshkin    24.05.2019, 14:45
Оценка:  0
Rabyshkin
Никто не собирается возвращать Донбасс. Просто идёт кино, с ранениями для особо впечатлительных.
VSHIVANKA    24.05.2019, 14:20
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ДА НАХЕР ВЫ ВСРАЛИСЯ С ЭТИМИ ПЕРЕГОВОРАМИ !!!
РАЗДУЛИ ТЕМУ ТАК , КАК БУДТО РОССИЯ САМА УПРАШИВАЕТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ О КАКИХ ТО СТРЕЛКАХ !
ХРЮКАЙТЕ И СКАЧИТЕ ДАЛЬШЕ .....)))
Джо-кер    24.05.2019, 14:22
Оценка:  -3
Джо-кер
Будете кровью харкать, гады лапотные.
VSHIVANKA    24.05.2019, 14:27
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ЭТИ МЕЧТЫ МОЖНО ВНЕСТИ В ОДИН СПИСОК С ОБЕЩАНИЯМИ ХОЗЯЕВ ВЗЯТЬ ГОЛОДРАНЦЕВ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ В НАТО И ЕС .....))))
Джо-кер    24.05.2019, 14:19
Оценка:  -4
Джо-кер
У меня бандиты (Российская Федерация) украли имущество (Крым), другое-разграбили и уничтожают (Донбасс), теперь я должен, по логике Медведчука -Путина, признать, что Крым принадлежит бандиту, а по Донбассу вести переговоры.
Джо-кер    24.05.2019, 14:21
Оценка:  -4
Джо-кер
Кстати, Япония готовит силовой вариант возвращения Курильской гряды, строят авианосцы, будут освобождать свои северные территории. Молодцы самураи.
VSHIVANKA    24.05.2019, 14:25
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ЧТО ГОТОВИТ САМАЯ СИЛЬНАЯ АРМИЯ КОНТИНЕНТА ? )))))
Krekk    24.05.2019, 14:24
Оценка:  +1
Krekk
Конечно же не должен! Ты можешь еще пойти воевать и отобрать свое имущество. Проблема только одна - когда придет к тебе сотрудник военкомата с повесткой, ты притворишься мертвым безногим(( Потому выхода нет вот уж 5 лет и не придвидится.
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