Глава Генштаба ВСУ Хомчак против переговоров с РФ
Новый глава Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак выступил против переговоров с Россией с целью урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма. Об этом генерал-лейтенант рассказал в интервью для Униан.
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Хомчак заметил, что в его функции не входит планирование переговорных процессов. Это прерогатива Министерства иностранных дел.
Я против всяких переговоров, я военный человек. Я начальник Генерального штаба, и у меня функции совсем другие, я не переговорщик. Пусть об этом говорят МИД, все другие структуры, которые должны вести переговоры. А я должен готовить ВСУ к возможным угрозам, к адекватному реагированию на них, с минимальными потерями, - отметил Хомчак.
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Напомним, Зеленский исключает переговоры с РФ. На вопрос журналистов о том, будут ли проведены прямые переговоры с представителями российской власти, Владимир Зеленский решительно ответил: “Нет”.
Сначала заявляет, что военного решения НЕТ и он не понимает как вообще возможно об этом думать. И тут же заявляет , что он против переговоров. А тогда что делать? Как вернуть Донбасс? Или никто и не собирается?
ОТ ХОЛОПОВ НИЧЕГО НЕ ЗАВИСИТ , ОНИ СДЕЛАЮТ И СКАЖУТ ТО , ЧТО ПРИКАЖУТ ХОЗЯЕВА , А ТЕМ МИР С РОССИЕЙ НЕ НУЖЕН .
ТАК ЧТО СКАЧИТЕ И ДОХНИТЕ ЭУРОПЭЙЦИ ДАЛЬШЕ !!! )))
РАЗДУЛИ ТЕМУ ТАК , КАК БУДТО РОССИЯ САМА УПРАШИВАЕТ ЩЕНЕВМЕРЛОВКУ О КАКИХ ТО СТРЕЛКАХ !
ХРЮКАЙТЕ И СКАЧИТЕ ДАЛЬШЕ .....)))