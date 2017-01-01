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"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

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В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных.
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
© facebook.com/denisovaombudsman
Фото 1/10
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
  • Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
"ЛНР" передала Украине 60 заключенных
Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных
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В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на неподконтрольной территории “ЛНР“.
 
Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.
 
“Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления“, - сообщила она.
 
Омбудсмен уточнила, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.
 

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“С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены“, - говорится в сообщении.
 
В целом, в течение 2014-2019 лет переведено 454 осужденных.
 
Напомним, месяц назад Украина также забрала из “ЛНР“ 60 заключенных, как и в марте.
 
 
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Теги: омбудсмен, Луганская область, заключенные, ЛНР
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