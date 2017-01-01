"ЛНР" передала Украине 60 заключенных

В течение 2014-2019 лет из неподконтрольных территорий Донбасса переведено 454 осужденных.

Украина третий месяц подряд забирает из "ЛНР" по 60 заключенных

Читай также: В Донецком СИЗО убили подростка В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на неподконтрольной территории “ЛНР“. В Cчастье Луганской области в пятницу, 24 мая, состоялась передача 60 заключенных из тюрем на неподконтрольной территории “ЛНР“.

Об этом сообщает омбудсмен Людмила Денисова в Facebook

“Забрала 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления“, - сообщила она.

Омбудсмен уточнила, что это уже пятый этап передачи заключенных из оккупированной части Луганской области.

Читай также: В Донецке покончил с собой глава “госпредприятия“ “С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены“, - говорится в сообщении. “С декабря 2018 года по май 2019 мы переместили 255 осужденных. Из них 105 человек или их родственники непосредственно обращались ко мне с заявлениями о переводе. Всего, вместе с лицами, которые переведены из оккупированной части Донецкой области - перемещено 268 осужденных. Из них уже 46 человек освобождены“, - говорится в сообщении.

В целом, в течение 2014-2019 лет переведено 454 осужденных.