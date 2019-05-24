В Украине накрыли сеть псевдореабилитационных центров
В Житомирской области и в городе Винница разоблачили четыре незаконно функционировавших реабилитационных центра.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.
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Под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых незаконно удерживали почти сто человек. Подобные заведения находились в частных домах, а управляющие центрами не имели документов на данный вид деятельности. Кроме того, ни у кого не было медицинского образования.
Руководитель полиции Житомирской области Вячеслав Печененко указал, что 23 мая была проведена масштабная операция о прекращении функционирования центров.
В результате операции освободили почти 90 людей со всех областей Украины, а также были задержаны 5 человек в возрасте от 30 до 40 лет, которых подозревают в причастности к преступлениям. Все злоумышленники - из Луганской и Донецкой областей.
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Начальник отдела по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми Алексей Рубан указывает, что по всей Украине распространяли объявления об оказании помощи нарко- и алкозависимым. Родственники пациентов обращались и обсуждали с мошенниками все детали “лечения“.
Так называемые волонтеры центра выезжали в разные уголки Украины и с помощью физического и психологического влияния забирали “пациента“.
Лечение в таких центрах стоило от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. В результате в центре больных кормили препаратами седативного действия. Жили пациенты в комната казарменного положения. “Пленных“ в центре выпускали на улицу иногда и только под присмотром. Нарушителей режима наказывали.
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Более того, звонки по телефону контролировали, а все документы, которые были у пациентов, отбирали.
Сейчас продолжается расследование по ч. 3 ст. 146 УК Украины. Полицейские устанавливают всех причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.
Недавно в Запорожье из реабилитационного центра пропали два ребенка.