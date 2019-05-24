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В Украине накрыли сеть псевдореабилитационных центров

Комментариев: 5
Лечение в центрах стоило от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. “Пленных“ в центре выпускали на улицу иногда и только под присмотром, а нарушителей режима наказывали.
Освободили около 100 человек
Освободили около 100 человек
npu.gov.ua

В Житомирской области и в городе Винница разоблачили четыре незаконно функционировавших реабилитационных центра.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

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Под вывеской реабилитационных центров для алко- и наркозависимых незаконно удерживали почти сто человек. Подобные заведения находились в частных домах, а управляющие центрами не имели документов на данный вид деятельности. Кроме того, ни у кого не было медицинского образования. 

В Украине накрыли сеть псевдореабилитационных центров
В Украине накрыли сеть псевдореабилитационных центров
npu.gov.ua

Руководитель полиции Житомирской области Вячеслав Печененко указал, что 23 мая была проведена масштабная операция о прекращении функционирования центров. 

В результате операции освободили почти 90 людей со всех областей Украины, а также были задержаны 5 человек в возрасте от 30 до 40 лет, которых подозревают в причастности к преступлениям. Все злоумышленники - из Луганской и Донецкой областей. 

Пациентов насильно держали в центре
Пациентов насильно держали в центре
npu.gov.ua

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Начальник отдела по борьбе с преступностью, связанной с торговлей людьми Алексей Рубан указывает, что по всей Украине распространяли объявления об оказании помощи нарко- и алкозависимым. Родственники пациентов обращались и обсуждали с мошенниками все детали “лечения“.

Так называемые волонтеры центра выезжали в разные уголки Украины и с помощью физического и психологического влияния забирали “пациента“. 

Задержаны 5 управляющий центрами
Задержаны 5 управляющий центрами
npu.gov.ua

Лечение в таких центрах стоило от 8 до 15 тысяч гривен в месяц. В результате в центре больных кормили препаратами седативного действия. Жили пациенты в комната казарменного положения. “Пленных“ в центре выпускали на улицу иногда и только под присмотром. Нарушителей режима наказывали. 

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Более того, звонки по телефону контролировали, а все документы, которые были у пациентов, отбирали. 

Сейчас продолжается расследование по ч. 3 ст. 146 УК Украины. Полицейские устанавливают всех причастных к преступлению. Злоумышленникам грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Недавно в Запорожье из реабилитационного центра пропали два ребенка.

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Теги: реабилитация, реабилитационный центр, Украина, Житомирская область, сеть, Винница, пациенты
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Комментариев (5)
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Света    24.05.2019, 16:10
Оценка:  -1
Света
Какая есть альтернатива реабилитации зависимых?
Coюзник    24.05.2019, 15:41
Оценка:  +2
Coюзник
Ксожалению получающие сверх прибыли с продажи этой гадости не заинтерисованы в реабилитации людей ...
Via_dolorosa    24.05.2019, 15:30
Оценка:  +2
Via_dolorosa
А как вы хотели обращаться с нарко_зависимыми или с алкашами которым стаж 20 лет; ты их только выпусти они сразу побегут за чекушкой или за шприцом. отдавая туда человека родственники по крайней мере за него спокойны что он там сидит и нигде не шастает и в тюрьму не попадёт.
Бен_Ган    24.05.2019, 15:21
Оценка:  0
Бен_Ган
Кто-то решил подмять этот бизнес...Эти центры единственное спасение для многих родителей нарков
nfhvyt    24.05.2019, 15:50
Оценка:  +1
nfhvyt
Возможно ты и прав, но получать пилюлей за 8 до 15 тысяч гривен в месяц - это перебор.
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