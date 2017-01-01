Советуется с Портновым и симпатизирует проекту Кернеса: Как Коломойский "обживается" в Украине

Бизнесмен рассказал о новом проекте Труханова и Кернеса, судьбе Луценко и Авакова, а также своих впечатлениях от инаугурации.

Коломойский рассказал, с кем встречался после возвращения в Украину УНИАН

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Бизнесмен Игорь Коломойский дал очередное большое интервью - на этот раз проекту “Чтко інтерв'ю“. Оно размещено на “Украинской правде“. Мы выделили ключевые моменты его диалога с журналистом.

Смотрел ли инаугурацию и какие впечатления:

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“По телевизору. Как и всех, впечатлила. Яркая. В отличие от Парубия, скажу, что не веселая, а яркая. Запомнилась общая картина и особенно лица некоторых слушателей, находившихся в зале“.

О своем отсутствии на инаугурации:

“Я так понимаю, что формат был такой, что крупный бизнес не приглашали“.

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Почему приехал раньше инаугурации:

“Я не могу привязывать свою жизнь к чьей-то инаугурации. В конце концов, инаугурация – это просто дата в календаре, красный день календаря“. Ну, я приехал раньше. Какая разница? Повлиял ли я на какие-то процессы, связанные с инаугурацией? Нет.

О встречах с Зеленским и поздравлениях его с президентством:

Не встречался и смысла не видит. “А с какой стати? Я так понимаю, что он достаточно загружен. Вы не слышали об этом? Я поздравил его по телефону. Сейчас современные средства связи позволяют не видеться. Какой смысл?“

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О настроениях против Зеленского (все ли настроены против):

“Не против... Может они будут против, но доброжелательно. Сейчас огромное количество людей за него, хотят искренне ему помочь“.

“Я с кем ни разговариваю, с разных спектров и разных сегментов нашего общества неоднородного, все ему желают удачи. Все хотят, чтобы свершилось чудо и у него получилось“.

О новом проекте Труханова и Кернеса:

Бизнесмен рассказал, что буквально вчера встречался с Хомутынником и Фуксом.

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“Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? “Доверяй делам“. Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров“.

“Я всегда говорил, что я симпатик “Відродження“.

О своем участии в “проекте мэров“:

“Консультативное, конечно. Я же не могу заниматься политикой (смеется)“.

О том, как “1+1“ транслировал программы с Зеленским, и Вакарчуке:

“Пусть Вакарчук заключит с “плюсами“ эксклюзивный контракт, и мы будем транслировать его концерты, его диски, его хиты“. И у него тоже будет в эксплуатации целый канал. Это выбранная модель“.

Кто “потопил“ Порошенко

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“Смертельный удар Порошенко нанесла программа “Наші гроші“ про то, что происходит в оборонке. (Это) убило их. Кто это? Тоже я подстроил? Или “плюсы“ это подстроили? Но кто-то же это сделал! Надо все рассматривать в комплексе“.

Об Арсене Авакове:

Бизнесмен признал, что встречался с Аваковым буквально в среду. “Встреча старых друзей. Два года не виделись.Боевое содружество. Я с Аваковым не был знаком лично до 2014 года, пока он не стал министром внутренних дел, а я губернатором“.

О Юрие Луценко и его настроении после встречи с Зеленским:

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“У нас нормальные отношения. Я с ним по телефону разговаривал. Нормально у него дела. Он же позитивный человек. Поэтому с юмором, нормально к этому отнесся“.

Что будет дальше с Луценко и Аваковым:

“Я думаю, что до выборов будут нормально работать, выполнять свои обязанности. Если вдруг не захотят хлопнуть дверью и пойти в политику, или просто отдохнуть. Там работать – не большой сахар. Кому-то кажется, что там медом намазано“.

В вражде с Петром Порошенко:

“Отношусь плохо, но враг – это личное. Он не мой личный враг. То, что я плохо к нему отношусь, это не столько то, что он сделал мне, сколько стране. Убил надежды...“

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“Я для него реально враг. А он для меня нет...Я помешал ему избраться. Был одним из тех, кто помешал ему избраться... Да, я помогал. Но то, что ты помог на рубль, потом тебе посчитают, что это был миллион“.

Об Андрее Портнове:

“Да, Портнова видел сегодня. Кофе пили. Один был юридический вопрос, связанный с заграничными процессами...Он мне там помогает кое в чем. Он так заматерел в этом вопросе...Он мне юридически помогает лет 20. Он несколько раз ко мне в Израиль прилетал“.

О преследовании Портновым Порошенко и делу о госизмене:

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“Не осуждаю точно. Скорее да, морально я на его стороне, очень поддерживаю. Потому что было несколько ситуаций, в которых Порошенко мог спокойно распорядиться и перестать его преследовать. А он продолжал преследовать. Лично Порошенко“.

Напомним, Игорь Коломойский также объяснил, что прилетел из Израиля в Днепр решать семейные вопросы.