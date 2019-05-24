Филарет заявил о существовании УПЦ КП и отказался от устава ПЦУ, - Епифаний

На священном синоде ПЦУ Филарет не пошел на уступки.

После заседания священного синода сегодня, 24 мая, настоятель ПЦУ Епифаний заявил, что патриарх Филарет не подписал управления уставом, который приняли во время Объединительного собора, передает ТСН.

Синодом было засвидетельствовано, что в своей дальнейшей жизни и деятельности Украинская поместная православная церковь будет руководствоваться священным преданию, священным писанием и принятым 15 декабря 2019 уставом в стенах Софии Киевской. Мы практически все были единодушны в предыдущих решениях, но последнее решение не было подписано только патриархом, - заявил Епифаний.

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Кроме того, Епифаний рассказал, что на синоде они обговорили ситуацию, которая в последнее время накаляется в церковной жизни страны. По его словам, Филарет убежден, что УПЦ КП все еще существует.

Хотя все мы пытались убедить и доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, а Киевский патриархат лег в основу ПЦУ, - отметил Епифаний.

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Напомним, в Софии начался синод ПЦУ, приехал Филарет. Синод ПЦУ будет проведен в митрополичьем доме.