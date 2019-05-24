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У партии Порошенко появилось новое название - СМИ

Комментариев: 5
Съезд партии бывшего президента состоится 31 мая. На нем планируют изменить название партии, ее идеологию и состав.
Партия Порошенко сменит название
Партия Порошенко сменит название
solydarnist.org

Партия Блок Петра Порошенко “Солидарность“ планирует провести полный ребрендинг и изменить свое название на “Европейская солидарность“. 

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в партии.

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Во время выступления на форуме общественной организации “Солидарна справа громад“ заявил, что 31 мая состоится съезд партии БПП.  

На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии, - сказал Порошенко.

Бывший президент отметил, что обновления коснуться кадров, программы и идеологии партии.

Новая Украина требует новой политики, - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Выборы, Порошенко, Партия, ребрендинг, Блок Петра Порошенко, Партии на выборы 2019, Парламентские выборы 2019, Выборы депутатов 2019
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Комментариев (5)
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Колорад    24.05.2019, 16:32
Оценка:  -1
Колорад
Я бы назвал партию Донбасс.... или Динамо.... шоб потом не переименовывать.
trgvm1    24.05.2019, 16:28
Оценка:  -2
trgvm1
НАДО БІЛО НАЗВАТЬ ПАРТИЮ ХРЯК И КОМПАНИЯ
nfhvyt    24.05.2019, 16:26
Оценка:  -2
nfhvyt
"Украина требует новой политики" - ух ты, 5 лет не требовало, а тут хрясь. Ну да, без политики петя бизнес делать не может.
Peyot    24.05.2019, 16:35
Оценка:  0
Peyot
ну с учетом что за 5лет Порох потерял 40% капитала(данные Блумберг, а не высосаные из путина стал богаче в 100раз) - то как раз без политики он хорошо делал бизнес а изза того что отдал управление в трас потерял и очень много!
Peyot    24.05.2019, 16:24
Оценка:  +1
Peyot
Новая Украина требует новой политики - мемасики, видосики побольше пропаганды и все будет чики-пики как у клована!
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