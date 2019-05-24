У партии Порошенко появилось новое название - СМИ

Съезд партии бывшего президента состоится 31 мая. На нем планируют изменить название партии, ее идеологию и состав.

Партия Блок Петра Порошенко “Солидарность“ планирует провести полный ребрендинг и изменить свое название на “Европейская солидарность“.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в партии.

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Во время выступления на форуме общественной организации “Солидарна справа громад“ заявил, что 31 мая состоится съезд партии БПП.

На большом съезде, который пройдет 31 мая, я очень надеюсь, что большинство мнений, которые будут высказаны сегодня на форуме, точно войдут в программу, документы нашей партии, - сказал Порошенко.

Бывший президент отметил, что обновления коснуться кадров, программы и идеологии партии.

Новая Украина требует новой политики, - подчеркнул Порошенко.

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Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о прекращении полномочий Верховной Рады VIII созыва. Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля 2019 года.