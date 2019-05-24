В оккупированном Донецке продолжают закрывать супермаркеты, людей увольняют

Причина закрытия – кризис и низкая покупательная способность людей.

По информации организации Оборона Мариуполя, у людей нет денег для покупки базовых товаров и услуг facebook.com/mariupol.oborona

В оккупированном Донецке продолжают закрываться супермаркеты и торговые центры. До 31 мая планируется закрытие Центра Оптово-розничной Торговли “МОСТ“ (до оккупации назывался ТЦ “Метро) и сети торговой марки “Лучиано“.

Об этом сообщает в Facebook общественная организация Оборона Мариуполя.

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Из-за обнищания населения значительно уменьшилось количество товаров, которые поступают в оккупированный город, вследствие чего закрываются крупные торговые центры.

По состоянию на конец мая в торговых центрах сети “Амстор сity“ практически отсутствует выбор товаров и уже закрылись ряд магазинов по Донецку (в районе ж/д вокзала, возле цирка, на бульваре Шевченко, в Петровском районе города).

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На сегодняшний день уже закрылись все магазины сети супермаркетов “Обжора“.

В магазинах сети “Первый республиканский супермаркет“ и “Супермаркет “Народный“ (до оккупации принадлежали украинской компании “АТБ-Маркет“) фиксируется ограниченный ассортимент товаров, большая часть торговой площади пустует.

Ранее сообщалось о том, что в оккупированном Донецке покончил с собой глава “госпредприятия“. Застрелился из пистолета своего охранника. В предсмертной записке написал, чтобы в его смерти никого не винили. Мотивы не ясны.