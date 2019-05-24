"ВОВ и православная вера": Медведчук не хочет представлять Зе в Минске

Политика оскорбили слова Зеленского об отсутствии общего между Украиной и РФ и он снова заговорил о "братских славянских народах".

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Виктор Медведчук заверил, что и не планирует представлять украинскую власть в переговорах с Кремлем о мире. Об этом он рассказал российской газете Взгляд.

“Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать“, - пояснил он.

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“Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины в Донбасс“, - уточнил Медведчук.

Он подчеркнул, что позиция Зеленского полностью противоречит его мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий. “Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях“, - возмущен Медведчук.

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“Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения“, - добавил он.

“Нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян, объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах“, – говорит политик.

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“Позиция главы администрации президента абсолютно мне понятная, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет“, – подчеркнул Медведчук.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что не видит смысла отправлять Виктора Медведчука на переговоры по Донбассу от Украины.