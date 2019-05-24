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"ВОВ и православная вера": Медведчук не хочет представлять Зе в Минске

Комментариев: 6
Политика оскорбили слова Зеленского об отсутствии общего между Украиной и РФ и он снова заговорил о "братских славянских народах".
Медведчук назвал позицию Зеленского полностью противоречащей его мирному плану
Медведчук назвал позицию Зеленского полностью противоречащей его мирному плану
facebook.com/ViborUa

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Виктор Медведчук заверил, что и не планирует представлять украинскую власть в переговорах с Кремлем о мире. Об этом он рассказал российской газете Взгляд.

“Я не могу представлять интересы новой власти в переговорах с Россией с учетом позиции господина Зеленского по принципиальным для меня вопросам, которые я отстаивал и буду отстаивать“, - пояснил он. 

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“Я выступаю за мир в Донбассе, за возвращение людей, живущих на неподконтрольных территориях. Я выступаю за возвращение Донбасса в Украину, а Украины в Донбасс“, - уточнил Медведчук. 

Он подчеркнул, что позиция Зеленского полностью противоречит его мирному плану, предусматривающему автономию для этих территорий. “Господин Зеленский выступает против особого статуса для Донбасса, он против амнистии для граждан Украины, которые живут на неподконтрольных территориях“, - возмущен Медведчук. 

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“Он утверждает, что общего между Украиной и Россией осталась одна граница. Я категорический противник подобной точки зрения“, - добавил он.

“Нас, не господина Зеленского и его команду, а нас – украинцев и россиян, объединяет тысячелетняя история, славянские корни, православная вера и совместная победа в Великой Отечественной войне, нас объединяют миллионы родственников, живущих в обеих странах“, – говорит политик.

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“Позиция главы администрации президента абсолютно мне понятная, тем более, что господин Зеленский заявил о том, что никаких переговоров с Россией не будет“, – подчеркнул Медведчук.

Ранее глава Администрации президента Андрей Богдан заявил, что не видит смысла отправлять Виктора Медведчука на переговоры по Донбассу от Украины.

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Теги: Медведчук, переговоры, РФ, Украина, Минск, Донбасс
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Комментариев (7)
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WTF2wtf    24.05.2019, 16:05
Оценка:  +2
WTF2wtf
Этого КГБшника старого опять штормит?
Профи с молодости сливать своих "подопечных" ... "защитнег" Стуса, сливший своего подзащитного полностью.
WTF2wtf    24.05.2019, 16:07
Оценка:  +3
WTF2wtf
Даже тут про Крым не заикается, су-ка ... все по постулатам своего кремлевского куманька ботоксного, просто репостит лозунги того вражины Украины
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 15:54
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Со славянами нас конечно многое объединяет, но вот с московитами - только общая граница.
П    24.05.2019, 15:40
Оценка:  +2
П
Минуточку, судя по сказанному пред идущая власть соответствовала его взглядам?
LERMI_    24.05.2019, 15:37
Оценка:  +3
LERMI_
Нічого Нас з цими пі.даросійськими тварюками не обєднує, крім того факту, що частина територій рососії фактично повинні бути Українськими, оскільки Україна правонаступниця Київської Русі, а мосовія всього лише князівство Київської Русі
Ira0956    24.05.2019, 16:34
Оценка:  -1
Ira0956
мова человека отупляет )
WTF2wtf    24.05.2019, 16:38
Оценка:  0
WTF2wtf
Дядя-Ира, нах пшло,
конченое украинофобко многостаночное
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