В Виннице 22-летний парень колол женщин иглой от шприца ради развлечения

Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.

В Виннице задержали 22-летнего парня, которые на протяжении месяца колол женщин иголкой ради развлечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Читай также: В киевской больнице на девочку кричали “Рот закрой тварь“ - соцсети

В полицию поступили жалобы от 10 женщин о том, что на улицах города неизвестный нанес им телесные повреждения колючим предметом. Все нападавшие так описали злоумышленника: парень 20-25 лет в черной куртке с капюшоном.

Почти два месяца правоохранители пытались поймать преступника с помощью фоторобота и видео с камер видеонаблюдения.

Сегодня, 24 мая, полиции таки удалось задержать нападавшего на остановке общественного транспорта.

Читай также: Супрун сравнила таблетки с уколами

Злоумышленником оказался 22-летний парень, который ранее не был замешан в преступлениях. Он признался в своих действиях и заявил, что колол женщин иголкой от шприцов ради развлечения.

Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 121 УКУ. Парню грозит до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Виннице маньяк нападает на женщин с иглой. Злоумышленник колол женщин иглой в область ягодиц и убежал. Они обратились в больницу. К счастью, никакого вреда здоровью мужчина не причинил. Полиция сразу начала поиски после обращений жертв.