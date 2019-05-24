Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Виннице 22-летний парень колол женщин иглой от шприца ради развлечения

Комментариев: 1
Преступнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Злоумышленника задержали
Злоумышленника задержали
npu.gov.ua

В Виннице задержали 22-летнего парня, которые на протяжении месяца колол женщин иголкой ради развлечения.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

Читай также: В киевской больнице на девочку кричали “Рот закрой тварь“ - соцсети

В полицию поступили жалобы от 10 женщин о том, что на улицах города неизвестный нанес им телесные повреждения колючим предметом. Все нападавшие так описали злоумышленника: парень 20-25 лет в черной куртке с капюшоном.

Почти два месяца правоохранители пытались поймать преступника с помощью фоторобота и видео с камер видеонаблюдения.

Сегодня, 24 мая, полиции таки удалось задержать нападавшего на остановке общественного транспорта. 

Читай также: Супрун сравнила таблетки с уколами

Злоумышленником оказался 22-летний парень, который ранее не был замешан в преступлениях. Он признался в своих действиях и заявил, что колол женщин иголкой от шприцов ради развлечения. 

Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы
Преступнику грозит до 8 лет тюрьмы
npu.gov.ua

Начато уголовное производство по ч. 4 ст. 121 УКУ. Парню грозит до 8 лет лишения свободы. 

Как сообщалось, в Виннице маньяк нападает на женщин с иглой. Злоумышленник колол женщин иглой в область ягодиц и убежал. Они обратились в больницу. К счастью, никакого вреда здоровью мужчина не причинил. Полиция сразу начала поиски после обращений жертв.

Поделись:
Теги: винница, нападение, игла, шприц, парень, женщины, задержание
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Boxerogos    24.05.2019, 16:12
Оценка:  +1
Boxerogos
На той земле подобные"развлечения"-о быденность.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь