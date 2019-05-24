На сайте АП появилась петиция об отставке Богдана

Петицию поддержали уже более 12 тысяч человек.

На сайте Администрации Президента появилась петиция об отставке главы АП Андрея Богдана. Петицию №22/053772-еп зарегистрировали на сайте президента вчера, 23 мая.

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Инициатором петиции об отставке главы Администрации Президента Андрея Богдана стал некий Качор Андрей Владимирович

Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента согласно закону Украины "Об очищении власти"... Согласно ст. 2 под закон об очищении власти (люстрации) подпадает должность главы Администрации президента, в том числе, - написал автор петиции.

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Стоит заметить, что эту петицию за сутки поддержали уже 12 021 человек из 25 тысяч обязательных. Количество людей, которые поддерживают петицию, стремительно растет.

Напомним, Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.