Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На сайте АП появилась петиция об отставке Богдана

Комментариев: 3
Петицию поддержали уже более 12 тысяч человек.
Богдана просят уйти в отставку
Богдана просят уйти в отставку
president.gov.ua

На сайте Администрации Президента появилась петиция об отставке главы АП Андрея Богдана. Петицию №22/053772-еп зарегистрировали на сайте президента вчера, 23 мая.

Читай также: Зеленский отменил два указа Порошенко

Инициатором петиции об отставке главы Администрации Президента Андрея Богдана стал некий Качор Андрей Владимирович

Андрей Иосифович Богдан не имеет права занимать должность главы Администрации президента согласно закону Украины "Об очищении власти"... Согласно ст. 2 под закон об очищении власти (люстрации) подпадает должность главы Администрации президента, в том числе, - написал автор петиции.

Читай также: В АП считают, что Медведчуку лучше быть переговорщиком от РФ

Стоит заметить, что эту петицию за сутки поддержали уже 12 021 человек из 25 тысяч обязательных. Количество людей, которые поддерживают петицию, стремительно растет.

Напомним, Богдан назвал петицию об отставке Зеленского шуткой. Такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, заявил глава АП.

Поделись:
Теги: петиция, отставка, Богдан, АП, глава АПУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
COZEL    24.05.2019, 16:28
Оценка:  -1
COZEL
НУ ВСЕ ПРИДУРКИ ПОДСЕЛИ НА ПЕТИЦИИ, НАДО МЕШАТЬ, ПРОВОЦИРОВАТЬ, ШАНТАЖИРОВАТЬ И НЕ ДАВАТЬ РАБОТАТЬ, А ПОТОМ ОРАТЬ , ЧТО ЗЕЛЕНЫЙ НЕ ВЫПОЛНИЛ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Peyot    24.05.2019, 16:04
Оценка:  +1
Peyot
Зекоманде плевать на петиции и волю народа им нужно отбивать бабло вложенное в них каломойским беглыми алигархами и кремлем!!!!
nfhvyt    24.05.2019, 16:15
Оценка:  -2
nfhvyt
Им будет не плевать на петиции, если за них проголосует более 73% украинцев а не кучка упоротых бандеровцев.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь