Порошенко заявил о полном ребрендинге партии "БПП"

Съезд партии состоится 31 мая.

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил о большом съезде партии “Блок Петра Порошекно“, который состоится 31 мая.

Об этом экс-глава государства написал на своей странице в Twitter.

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Порошенко указал, что во время съезда представители партии обсудят и учтут те мысли, которые ранее были озвучены на форме “Солидарное Дело общин“.

“...эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии“, - написал бывший президент Украины.

На великому з’їзді партії, який відбудеться 31 травня, ми врахуємо більшість думок, які сьогодні будуть озвучені на форумі «Солідарна Справа Громад», і ці позиції точно увійдуть у програмні документи оновленої партії pic.twitter.com/y661D2jk5W — Петро Порошенко (@poroshenko) 24 мая 2019 г.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко прокомментировал попытку Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Экс-глава государтсва указал, что сейчас единственное желание Зеленского - это “иметь большинство в ВР“.

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Также он заявил, что Верховную Раду можно распустить только тогда, когда есть “исчерпывающий перечень оснований“ для этого. Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского начала свою деятельность с нарушения Конституции, не следуя законам.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал инициацию уголовных расследований против него “атакой на армию и язык”.