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Порошенко заявил о полном ребрендинге партии "БПП"

Комментариев: 5
Съезд партии состоится 31 мая.
Порошенко анонсировал ребрендинг партии
Порошенко анонсировал ребрендинг партии
facebook.com/petroporoshenko

Бывший президент Украины Петр Порошенко объявил о большом съезде партии “Блок Петра Порошекно“, который состоится 31 мая. 

Об этом экс-глава государства написал на своей странице в Twitter.

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Порошенко указал, что во время съезда представители партии обсудят и учтут те мысли, которые ранее были озвучены на форме “Солидарное Дело общин“.

“...эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии“, - написал бывший президент Украины.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко прокомментировал попытку Владимира Зеленского распустить Верховную Раду. Экс-глава государтсва указал, что сейчас единственное желание Зеленского - это “иметь большинство в ВР“. 

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Также он заявил, что Верховную Раду можно распустить только тогда, когда есть “исчерпывающий перечень оснований“ для этого. Порошенко подчеркнул, что команда Зеленского начала свою деятельность с нарушения Конституции, не следуя законам.

Кроме того, пятый президент Украины Петр Порошенко назвал инициацию уголовных расследований против него “атакой на армию и язык”. 

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Теги: Порощенко, партия, съезд, обновление, ребрендинг, БПП
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Комментариев (5)
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Peyot    24.05.2019, 16:20
Оценка:  -2
Peyot
Пока от одного имени пороха за поребриком у окупантов загораются пердаки я буду голосовать за него!!!
nfhvyt    24.05.2019, 16:23
Оценка:  +1
nfhvyt
Т.е. что там за поребриком тебя больше волнует чем будущее Украины?
nfhvyt    24.05.2019, 16:17
Оценка:  -1
nfhvyt
Эту мразь нужно успеть посадить до того, как он сможет прикрыться депутатской неприкосновенностью.
ШтормЗайцев    24.05.2019, 16:19
Оценка:  -1
ШтормЗайцев
Мразь московська це ви.
nfhvyt    24.05.2019, 16:21
Оценка:  +1
nfhvyt
Мразь Вашингтонская це ви ?
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