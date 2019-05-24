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Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе - Супрун

Комментариев: 4
Супрун надеется на скорейшее принятие Радой законопроекта о медицинском каннабисе.
Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты
Медицинский каннабис имеет и побочные эффекты
pixabay.com

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.

Об этом она сообщила журналистам, передает УНН.

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"Минздрав поддерживает разрешение на потребление медицинского каннабиса. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые могли бы воспользоваться", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.

Ранее Супрун заявила, что надеется на скорейшее принятие парламентом законопроекта о медицинском каннабисе.

"Комитет Верховной Рады по правам человека единогласно поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В Украине медицинский каннабис сможет помочь по меньшей мере 2 миллионам людей, страдающим от хронической боли, в частности пациентам с онкозаболеваниями", - написала она в своем Twitter.

Как сообщалось, в январе 2019 Супрун выступила за легализацию марихуаны.

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Теги: Супрун, наркотики, марихуаноа, каннабис
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Комментариев (4)
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Ira0956    24.05.2019, 16:31
Оценка:  0
Ira0956
легализация наркотиков
allx    24.05.2019, 16:16
Оценка:  +1
allx
Ну да - в стране с президентом-клоуном остается только курить каннабис и лыбиться...
nfhvyt    24.05.2019, 16:20
Оценка:  0
nfhvyt
Ты типа так пытаешься оскорбить 74% украинцев?
Peyot    24.05.2019, 16:06
Оценка:  -2
Peyot
Ага щаз!!! А что будут крышевать ахметовские псы? Вы еще проституцию предложите узаконить что бы налоги платили в бюджет а не в карман ментам!
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