Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе - Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.
Об этом она сообщила журналистам, передает УНН.
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"Минздрав поддерживает разрешение на потребление медицинского каннабиса. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые могли бы воспользоваться", - сказала Супрун.
Она подчеркнула, что речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.
Ранее Супрун заявила, что надеется на скорейшее принятие парламентом законопроекта о медицинском каннабисе.
"Комитет Верховной Рады по правам человека единогласно поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В Украине медицинский каннабис сможет помочь по меньшей мере 2 миллионам людей, страдающим от хронической боли, в частности пациентам с онкозаболеваниями", - написала она в своем Twitter.
Как сообщалось, в январе 2019 Супрун выступила за легализацию марихуаны.