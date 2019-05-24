Более 2 млн украинцев нуждаются в медицинском каннабисе - Супрун

Супрун надеется на скорейшее принятие Радой законопроекта о медицинском каннабисе.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что сегодня в Украине более 2 миллионов пациентов нуждаются в медицинском каннабисе.

Об этом она сообщила журналистам, передает УНН.

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"Минздрав поддерживает разрешение на потребление медицинского каннабиса. Это поможет более 2 миллионам пациентов, которые могли бы воспользоваться", - сказала Супрун.

Она подчеркнула, что речь, в первую очередь, идет об онкобольных и паллиативных пациентах.

Ранее Супрун заявила, что надеется на скорейшее принятие парламентом законопроекта о медицинском каннабисе.

"Комитет Верховной Рады по правам человека единогласно поддержал законопроект об использовании каннабиса в медицинских целях. В Украине медицинский каннабис сможет помочь по меньшей мере 2 миллионам людей, страдающим от хронической боли, в частности пациентам с онкозаболеваниями", - написала она в своем Twitter.

Как сообщалось, в январе 2019 Супрун выступила за легализацию марихуаны.