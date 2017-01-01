Подозревавшийся в госизмене экс-глава Генштаба Замана отпущен из-под стражи
Апелляционный суд Киева в пятницу, 24 мая, постановил освободить из-под стражи бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману.
Об этом сам Замана сообщил в Facebook.
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“Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и освободил генерала!“, - говорится в сообщении.
При этом суд обязал Заману прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в помещение суда.
Напомним, 25 февраля военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. Его обвиняют в незаконном сокращении сотрудников военных комиссариатов и отмене учета призывников.
Экс-главе Генштаба также вменяют сокращение 14 тысяч военнослужащих, расформирование 70 военных частей и объединений.
Сам Замана говорит, что исполнял приказы руководства страны.