Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подозревавшийся в госизмене экс-глава Генштаба Замана отпущен из-под стражи

Комментариев: 0
Апелляционный суд отменил решение Печерского райсуда Киева об аресте бывшего главы Генштаба по обвинению в госизмене.
Замане сменили меру пресечения
Замане сменили меру пресечения
facebook.com/Zamana.V

Апелляционный суд Киева в пятницу, 24 мая, постановил освободить из-под стражи бывшего начальника Генштаба ВСУ Владимира Заману.

Об этом сам Замана сообщил в Facebook.

Читай также: Замана 21 год проработал в ВСУ без присяги народу Украины - Матиос

“Генерал-полковник Владимир Замана на свободе, только что Апелляционный суд отменил постановление Печерского суда и освободил генерала!“, - говорится в сообщении.

При этом суд обязал Заману прибывать по каждому требованию следственного прокурора или следственного судьи в помещение суда.

Напомним, 25 февраля военная прокуратура сообщила Замане о подозрении в госизмене. Его обвиняют в незаконном сокращении сотрудников военных комиссариатов и отмене учета призывников.

Экс-главе Генштаба также вменяют сокращение 14 тысяч военнослужащих, расформирование 70 военных частей и объединений.

Сам Замана говорит, что исполнял приказы руководства страны.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Апелляционный суд г. Киева, Замана, Генштаб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь