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Зеленский принципиально за открытые списки - АП

Комментариев: 3
Президент изначально выступал за открытые списки, что отражено в его программе, заверили в Администрации.
Зеленский не поддерживает "закрытые" списки на выборах
Зеленский не поддерживает "закрытые" списки на выборах
president.gov.ua

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Позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил советник президента Руслан Стефанчук, передает УНН.

“Принципиальная позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам“, - заявил Стефанчук. “Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях“, - отметил он. 

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“И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе“, - отметил Стефанчук. В АП отметили, что эта позиция отражена в предвыборной программе Зеленского. 

Вместе с тем, по словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с президентом Украины 21 мая спикер, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки. 

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“Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%“, - добавили в АП. 

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что открытые или закрытые списки - не первое, на чем настаивал президент в день консультацией с лидерами фракций.

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Теги: Зеленский, списки, депутаты, выборы, Рада, закон
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Комментариев (3)
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allx    24.05.2019, 16:13
Оценка:  +1
allx
Если он действительно хотел открытые списки тогда почему не дал Раде время внести изменения в законодательство?
А сейчас одно из двух - или открытые списки Зе не нужны и это тупо разводняк, или у нас тупой президент с тупой командой, которые не знают, что кроме Рады это сделать никто не может!
ВосставшийИзБана    24.05.2019, 16:22
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Не так важно открытые списки или закрытые. Важно то, что списки будут. И Зе хочет навязать нам выборы только по спискам и убрать мажоритарку как таковую. Но это уже не будет прямыми выборами.
Peyot    24.05.2019, 16:09
Оценка:  +2
Peyot
Ага только но только после того как пройдут парламентские выборы. А до них за закрытые и без мажоритарки!!! Слышали мы уже это бредни !
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