Зеленский принципиально за открытые списки - АП

Президент изначально выступал за открытые списки, что отражено в его программе, заверили в Администрации.

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Позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам. Об этом заявил советник президента Руслан Стефанчук, передает УНН.

“Принципиальная позиция президента Владимира Зеленского заключается в том, что выборы должны проходить по открытым спискам“, - заявил Стефанчук. “Это европейская практика, и это дает возможность гражданам, которые выбирают будущий парламент, более четко и детально ознакомиться с теми людьми, которые идут в партиях“, - отметил он.

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“И дать кредит доверия именно тем, кто, по их мнению, сможет наиболее адекватно представить их в законодательном органе“, - отметил Стефанчук. В АП отметили, что эта позиция отражена в предвыборной программе Зеленского.

Вместе с тем, по словам Руслана Стефанчука, во время консультаций с президентом Украины 21 мая спикер, его заместители и лидеры фракций и групп отметили, что пока нет возможности быстро и качественно принять открытые избирательные списки.

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“Поэтому участники встречи согласовали компромиссное решение - поддержать изменения в действующий закон о выборах народных депутатов, которые отменяют мажоритарную систему и уменьшают проходной барьер до 3%“, - добавили в АП.

Напомним, ранее глава АП Андрей Богдан заявил, что открытые или закрытые списки - не первое, на чем настаивал президент в день консультацией с лидерами фракций.