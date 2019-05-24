Филарет заявил, что Епифания окружили "промосковские силы"

Почетный патриарх ПЦУ Филарет заявил о силах, которые хотят разрушить украинскую церковь.

Филарет указал, что предстоятеля ПЦУ Епифания окружили “промосковские силы“. С таким мнением выступил почетный патриарх Филарет после синода ПЦУ 24 мая в Киеве.

Об этом пишет Украинская правда.

Нашего предстоятеля окружили промосковские силы, которые сюда приехали, чтобы развалить нашу церковь, - отметил Филарет.

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Почетный патриарх указал, что готов назвать иметь “проросийских сил“ в случае необходимости.

Филарет не забыл упомянуть о требованиях Томоса об автокефалии, которые, по его мнению, для Украины не подходят и с некоторыми положениями нельзя согласиться. Однако Филарет принимает Томос только в той части, где украинскую церковь называют автокефальной.

... мы принимаем ту часть, где нас признают автокефальной церковью. Но там написано, что мы, например, не можем заботиться нашими украинцами за рубежом. Я против этого, и украинцы против, - говорит Филарет.

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Патриарх подчеркнул, что такая ситуация сложилась из-а того, что Томос показали только после собора и никто не знал, что там написано.

Ранее сообщалось, что у Софии Киевской, где проходил синод УПЦ, около сотни человек устроили митинг в поддержку Филарета.