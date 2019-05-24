Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

Президент был очень удивлен такому презента, а когда прочитал название книги, то засмеялся.

Президент Украины Владимир Зеленский получил небольшой презент во время посещения “Книжного Арсенала“.

Об этом пишет сообщество Книголав на странице в Facebook.

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Подарили Зеленскому детскую книгу, которая называется “Политика для начинающих“. Гарант поблагодарил за такой подарок.

Президент был очень удивлен такому презента, а когда прочитал название книги, то засмеялся.

Пользователи в комментариях интересуются, объясняются ли в книге обязанности президента в картинках. Некоторые указывают, что таким образом Зеленского потроллили и многие надеются, что гарант не обиделся.

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Ранее мы писали о том, что в четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил “Книжный Арсенал“ в Киеве, где приобрел детские книги на сумму 300 гривен. также ему подарили издание “Кобзаря“ Тараса Шевченко досоветских времен. Подарок он получил от издательского дома “Школа“. Многие люди подходили к гаранту делать селфи, он никому не отказывал и отвечал на все вопросы людей.