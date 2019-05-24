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Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

Комментариев: 3
Президент был очень удивлен такому презента, а когда прочитал название книги, то засмеялся.
Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"
Зеленскому подарили книгу "Политика для начинающих"
Скриншот из видео

Президент Украины Владимир Зеленский получил небольшой презент во время посещения “Книжного Арсенала“. 

Об этом пишет сообщество Книголав на странице в Facebook.

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Подарили Зеленскому детскую книгу, которая называется “Политика для начинающих“. Гарант поблагодарил за такой подарок.

Президент был очень удивлен такому презента, а когда прочитал название книги, то засмеялся. 

Пользователи в комментариях интересуются, объясняются ли в книге обязанности президента в картинках. Некоторые указывают, что таким образом Зеленского потроллили и многие надеются, что гарант не обиделся.

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Ранее мы писали о том, что в четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский посетил “Книжный Арсенал“ в Киеве, где приобрел детские книги на сумму 300 гривен. также ему подарили издание “Кобзаря“ Тараса Шевченко досоветских времен. Подарок он получил от издательского дома “Школа“. Многие люди подходили к гаранту делать селфи, он никому не отказывал и отвечал на все вопросы людей.

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Теги: Зеленский, президент, книга, подарок, Книжный Арсенал, политика
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Комментариев (4)
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Ira0956    24.05.2019, 16:54
Оценка:  -5
Ira0956
На вооружение армии РФ могут встать ЭМИ-ракеты, выжигающие электронику врага
whitewo00    24.05.2019, 17:15
Оценка:  +1
whitewo00
А могут и не встать.
Пока получается делать эмо-ракеты, которые самоуничтожаются от факта принадлежности к рф
Ira0956    24.05.2019, 16:47
Оценка:  -2
Ira0956
В Нидерландах раскрыли «теорию заговора» по MH17 и указали на Украину
colavova    24.05.2019, 17:40
Оценка:  -2
colavova
но судить будут пуйло
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