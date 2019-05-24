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В Виннице заминировали ТРЦ и университеты

Комментариев: 2
Винницкая полиция проверяет информацию о заминировании трех университетов и торгового центра.
Полицейские и взрывотехники проверяют информацию о минировании ТРЦ и ВУЗов
Полицейские и взрывотехники проверяют информацию о минировании ТРЦ и ВУЗов
Полиция Винницы

На электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой полиции.

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На данный момент поступившая информация проверяется. Сообщение о минировании получили также представители Винницкого национального технического университета, Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского и Винницкого национального аграрного университетов.

Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка.

Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл. По всем фактам проводится проверка взрывотехники.

Как сообщалось, 24 мая в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Винница, полиция, университет, ВУЗы, минирование
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Комментариев (2)
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Ira0956    24.05.2019, 16:58
Оценка:  -5
Ira0956
Группа детей из Сирии вместе со своими родными прилетела в Крым для полезного отдыха и реабилитации,
WTF2wtf    24.05.2019, 17:25
Оценка:  +4
WTF2wtf
путинская россия сделала бесправными заложниками сотни тысяч детей на оккупированном Донбассе ... но путинским ботам на это насрать ...

Дядя Ира, иди нах-ер, украинофобко больное
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