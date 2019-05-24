В Виннице заминировали ТРЦ и университеты

Винницкая полиция проверяет информацию о заминировании трех университетов и торгового центра.

Полицейские и взрывотехники проверяют информацию о минировании ТРЦ и ВУЗов Полиция Винницы

На электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра.

Об этом сообщила пресс-служба Винницкой полиции.

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На данный момент поступившая информация проверяется. Сообщение о минировании получили также представители Винницкого национального технического университета, Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского и Винницкого национального аграрного университетов.

Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка.

Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл. По всем фактам проводится проверка взрывотехники.

Как сообщалось, 24 мая в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.