В Виннице заминировали ТРЦ и университеты
На электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра.
Об этом сообщила пресс-служба Винницкой полиции.
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На данный момент поступившая информация проверяется. Сообщение о минировании получили также представители Винницкого национального технического университета, Винницкого государственного педагогического университета им. Михаила Коцюбинского и Винницкого национального аграрного университетов.
Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка.
Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл. По всем фактам проводится проверка взрывотехники.
Как сообщалось, 24 мая в Кривом Роге "заминировали" дом родителей Зеленского.
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