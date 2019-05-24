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В Кремле заговорили о "нормандской встрече"

Комментариев: 5
Ранее в России отрицали возможность переговоров в нормандском формате. Сейчас ждут формирования новой команды для переговоров.
Россия отказывалась от встречи нормандской четверки при Порошенко
Россия отказывалась от встречи нормандской четверки при Порошенко
wikipedia.org

В Кремле выступают за проведение саммита в нормандском формате после того, как Киев определится со своими подходами. Об этом в пятницу, 24 мая, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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"Эти вопросы рассматриваются", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, не планируется ли встреча в нормандском формате на высшем уровне.

"Вместе с тем такая встреча требует подготовки и завершения всех процессов, связанных с формированием соответствующей команды в Украине". Песков при этом подчеркнул, что "никто не сторонник встречи ради встречи".

Он призвал "набраться терпения и подождать, когда будут сформулированы подходы украинской стороны".

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По его словам, Россия должна понять, насколько украинская сторона готова следовать минским договоренностями, о безальтернативности которых говорили в трехстороннем формате Путин, Меркель и Макрон". "После этого на повестке дня уже может стоять вопрос о нормандском саммите", - уточнил Песков.

Представитель Кремля заверил, что Россия в целом не против участвовать в такой встрече.

Как сообщалось, на этой неделе состоялся разговор участников нормандского формата. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон провели 21 мая телефонный разговор с российским лидером  Владимиром Путиным.

А сегодня состоялся разговор Меркель с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, перед вторым туром выборов экс-президент Петр Порошенко заявил, что уже в мае или в начале июня будут подписаны документы "нормандского формата", в которых будет предусмотрен вывод войск с украинской территории, выведение тяжелой техники и артиллерии, разоружение незаконных вооруженных формирований и принятие решения о введении "голубых касок" ООН.

В Кремле возможность "нормандской встречи" отрицали.

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Теги: Россия, Дмитрий Песков, нормандская четверка, нормандская встреча
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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    24.05.2019, 17:48
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ЗЕЛЬЦ ЧТО ТО ХРЮКАЛ О ТОМ , ЧТОБЫ ВТЯНУТЬ В ЭТИ ПЕРЕГОВОРЫ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА , НО РОССИЯ НА ЭТО НИКОГДА НЕ ПОЙДЁТ ...
ИНЫХ РЕАЛИСТИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ПРЕКРАЩЕНИЯ ВОЙНЫ В ДОНБАССЕ У ЗЕЛЬЦА НЕТ И НЕ БУДЕТ , ТК ВАШИНГТОНУ ЭТО СОВЕРШЕННО НЕ НУЖНО ....)))
NOREGA    24.05.2019, 17:30
Оценка:  -6
NOREGA
Украина не будет следовать никаким договорам, ее подпись не стоит той бумаги . Если даже Филарет отказывается соблюдать условия Томоса, а это клятвопреступление перед Богом, чего уж тут мирские договора . Суть в том, что нет такого государства как Украина и не было и договоров соответственно нет
WTF2wtf    24.05.2019, 17:32
Оценка:  +5
WTF2wtf
Украина вообще на россию напала и оккупировала Ростов и Краснодар ...
Да, олень многостаночный???
Нах пшло, убогое
WTF2wtf    24.05.2019, 17:34
Оценка:  +3
WTF2wtf
Виртуальный чмошник оккупантов ...
LoveFreedom    24.05.2019, 18:07
Оценка:  0
LoveFreedom
кацапы как всегда готовы переврать что угодно))Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны" Бисмарк......вот так звучит оригинал))насчет бога и томаса...в кацапской РПЦ вообще нет томаса))то есть РПЦ это секта))сатанинская))которая крышует неонацыстов"Сорок Сороков" скорочено "СС"
LoveFreedom    24.05.2019, 18:08
Оценка:  0
LoveFreedom
дааа....Украина существовала когда твои угорско финские,предки по мокшанских болотах лягушек ловили)
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