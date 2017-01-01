Луценко: "Без свидетелей кофе с Коломойским пить не буду" - главные тезисы

Генеральный прокурор Украины рассказал о предполагаемой отставке, отношениях с Владимиром Зеленским и Игорем Коломойским.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о разговоре с Зеленским, кофе с Коломойским и о своем политическом будущем. Луценко уверен, что оно у него есть.

Об этом он рассказал в интервью изданию LIGA.net.

Об отставке

Любая должность временная, я за нее не прогибал и не буду прогибать позвоночник, ни у кого ничего просить не собираюсь. Закон не предусматривает возможности президенту снять генпрокурора единолично . Если кому-то хочется немедленно, то для этого есть два способа: мое заявление или недоверие в парламенте

О собственной эффективности

Я считаю себя эффективным генпрокурором. Мы имеем приговоры по 2876 коррупционерам подследственной ГПУ категории “Б“ от председателя сельсовета до заместителя губернатора . Подчеркиваю - 2876. И вернули государству денег и активов на сумму в 125 млрд гривен. Это 4 миллиарда долларов. Вернули мы и 240 тыс га земли

О встрече с новым президентом Владимиром Зеленским

Это была встреча, где я полуофициально отчитывался о трех годах в Генпрокуратуре. А также поговорили об основных задачах борьбы с коррупцией... Детали разговора передавать не буду, потому что считаю неприемлемым разглашать детали разговора с президентом для СМИ. Не хочу быть тем, кто с недавних пор громко говорит о дружбе с Зеленским, но у нас сложились нормальные человеческие отношения , еще когда я, как министр внутренних дел, был нужен на концертах “95 квартала“.

Об отношениях с Юлией Тимошенко

Возможно, вы удивитесь, но я стараюсь сохранять с Юлией Владимировной хорошие отношения. Мы все больше расходимся в политических вопросах. Но человеческие отношения, по крайней мере, с моей стороны, хорошие. Юлия Тимошенко приезжала в декабре ко мне в этот кабинет, поздравляла с Днем ​​рождения, а я приезжал к ней домой и поздравлял ее. При этом я не исповедую ее подходы к политике - ультрапопулизм и нереальные обещания. На этих выборах она меня атаковала крупно четыре раза ... Как учили нас христианские отцы, я терпел до последнего. Когда она перешла границу, на четвертый раз ответил о “бабушке с поезда...

О проблемах Народного Фронта, БПП и Удар

Значительная и активная часть общества созрела для идеологических партий: республиканцы, демократы, христианские консерваторы, социал-демократы - кто угодно. Надо прекратить игру в причудливые названия и сделать ставку на идеологию. К сожалению, до конца это не услышала власть “пост-майдана“. И не смогла обеспечить себе социальную поддержку. Поэтому их всего 25%, а могло быть 55% .

О деле Гандзюк

Сейчас все исполнители пошли в суд, а организаторы... Все упирается в то, что главный подозреваемый Мангер использует политическое прикрытие и давление на суды, которые до сих пор не назначили арест. Второй подозреваемый - Левин - прячется за границей. Их адвокаты соединены между собой. На днях мы наконец добились начала судебного разбирательства объявления Левина в международный розыск

О Сергее Лещенко

​ Лещенко будет отвечать за разглашение тайны следствия путем обнародования так называемой “черной кассы“ Партии регионов... Народный депутат несет за это ответственность

О Джулиани

У меня был смысл общаться с господином Джулиани, потому что он человек, который имеет прямой доступ к президенту США - нашему крупнейшему стратегическому союзнику. И я хотел активизировать отношения с правоохранительной системой США о возврате $ 7 млрд, которые ОПГ Януковича завели на территорию США



О деньгах Лазаренко

Сейчас по деньгам Лазаренко есть прогресс . Еще в конце прошлого года США начали процедуру заключения соглашения с Лазаренко по арестованным $220 млн. Американская сторона спросила, на какую сумму мы претендуем. Мы ответили. Страна претендует на $160 млн. Деньги находятся под арестом и Украины, и США.

О Коломойском

Кофе пью 12 раз в день, но с Коломойским не пил. Если надо будет, пообщаемся, нет проблем. На данный момент господин Коломойский не является подозреваемым или обвиняемым, а потому в определенных обстоятельствах он может пообщаться с генпрокурором. У меня есть правило: если ко мне приходят депутаты, адвокаты или просто люди, на которых уголовное производство, я никогда с ними один на один не провожу разговоров. Важно, чтобы был свидетель.

О Приватбанке

ПриватБанк предоставлял кредиты различным клиентам, часто связанным с бывшими владельцами банка: ферросплавному заводу, химзаводу и тд. Затем средства отправляли в оффшорные юрисдикции и там происходила прогонка средств за один день по сотне фирм. Уже оттуда эти средства выходили на американскую фирму, которая покупала на себя: недвижимость в Нью-Йорке, карьер в Австралии, яхту или самолет. Общая сумма таких активов составляет $5,5 млрд

Ранее Луценко заявлял, что никогда не прогибал и не прогну спину за любую должность.