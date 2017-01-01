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Против Порошенко подали еще одно заявление о совершении преступления

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Заявителем по делу выступил скандальный чиновник времен Януковича Портнов.
Портнов обвинил Порошенко в преступлении
Портнов обвинил Порошенко в преступлении
facebook.com/petroporoshenko

Заместитель главы Администрации президента-беглеца Януковича Андрей Портнов снова заявил о том, что Порошенко совершил ряд преступлений. Об этом экс-чиновник рассказал в своем Telegram-канале.

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В этот раз Портнов обвинил Порошенко в отмывании денег и злостной неуплате налогов. Соответствующее заявление скандальный экс-чиновник подал в Государственное бюро расследований.

Друзья, зарегистрировал в Государственном бюро расследований третье заявление об отмывании средств, легализации незаконных доходов и неуплате налогов бывшим Президентом Порошенко, который в составе организованной преступной группы завладел телеканалом „Прямой“, оформив его на оффшорную компанию, фиктивно принадлежавшую бывшему члену Партии Регионов Макеенко, - сообщил Портнов.

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Напомним, В ГБР завели два дела по "Кузнице на Рыбацком". Зарегистрированные производства касаются совершения уголовных преступлений предусмотренных ч.1 ст.209 УК и ч.1 ст. 212 УК.

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Теги: ГБР, Портнов, Порошенко, преступление, налоги, отмывание денег
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