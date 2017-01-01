Минирование дома родителей Зеленского в Кривом Роге будут расследовать как теракт

Специалисты экстренных служб проверили объекты и все сообщения оказались ложными.

Ложное минирование дома родителей президента Украины Владимира Зеленского и минорование других объектов в Кривом Роге будут расследовать как террористический акт.

Об этом информируют Украинские новости.

Читай также: Зеленскому подарили детскую книгу "Политика для начинающих"

Известно, что неизвестный сообщил о минировании 10 жилых домов, в частности и дома, где проживают родители Зеленского, а также о минировании 5 медицинских учреждений.

Специалисты экстренных служб проверили объекты и все сообщения оказались ложными.

Начато расследование по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Читай также: Зеленский принципиально за открытые списки - АП

Ранее сообщалось, что на электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра. Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка. Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл.

Также стало известно, что до Нового года Зеленский и команда обещают съехать с Банковой.