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Минирование дома родителей Зеленского в Кривом Роге будут расследовать как теракт

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Специалисты экстренных служб проверили объекты и все сообщения оказались ложными.
Дом родителей Зеленского заминировали
Дом родителей Зеленского заминировали
president.gov.ua

Ложное минирование дома родителей президента Украины Владимира Зеленского и минорование других объектов в Кривом Роге будут расследовать как террористический акт.

Об этом информируют Украинские новости.

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Известно, что неизвестный сообщил о минировании 10 жилых домов, в частности и дома, где проживают родители Зеленского, а также о минировании 5 медицинских учреждений. 

Специалисты экстренных служб проверили объекты и все сообщения оказались ложными. 

Начато расследование по признакам ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

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Ранее сообщалось, что на электронную почту полиции Винницы 24 мая поступило несколько писем с разницей в пять минут. Неизвестный предупредил правоохранителей о минировании трех ВУЗов и торгового центра. Полиция эвакуировала учащихся и преподавателей, а в помещениях учебных заведений проводится проверка. Также сообщается о минировании торгового центра Мегамолл. 

Также стало известно, что до Нового года Зеленский и команда обещают съехать с Банковой.

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Теги: Зеленский, дом, минирование, Терроризм, родители, президент
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