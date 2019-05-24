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Зеленскому передали списки заложников и детали переговоров в Минске

Комментариев: 1
Ирина Геращенко надеется, что информация поможет новому президенту освободить пленных.
Зеленский получил документы по переговорам в Минске
Зеленский получил документы по переговорам в Минске
EPA/UPG

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Представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске встретились с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

На встрече также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлеченные в работу группы эксперты. 

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“Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике“, - пояснила Геращенко. 

“Если наша информация и эта “институциональная память“ поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы - это будет важно. Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп“, - отметила первый вице-спикер.

Напомним, ранее в Кремле назвали условия встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.

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Теги: Зеленский, ТГК, Минск, Геращенко, переговоры, РФ, Донбасс, Украина, заложники
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Комментариев (1)
pigmaleontys    24.05.2019, 18:40
Оценка:  -2
pigmaleontys
Передайте йому мила, мотузку та табуреточку. Або РГД без кільця йому у дупу.
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