Зеленскому передали списки заложников и детали переговоров в Минске

Ирина Геращенко надеется, что информация поможет новому президенту освободить пленных.

Читай также: “ВОВ и православная вера“: Медведчук не хочет представлять Зе в Минске

Представители украинской гуманитарной группы ТКГ в Минске встретились с новоизбранным президентом Владимиром Зеленским. Об этом в Facebook написала первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

На встрече также присутствовали руководство СБУ и объединенного центра по вопросам пропавших без вести и заложников, также вовлеченные в работу группы эксперты.

Читай также: Меркель и Зеленский обсудили ситуацию на Донбассе по телефону

“Проинформировали о работе гуманитарной группы, деталях переговоров, позициях, которые отстаивали, фамилиях и списках заложников и пропавших, другой проблематике“, - пояснила Геращенко.

“Если наша информация и эта “институциональная память“ поможет освободить наших, за которых мы искренне боролись все эти годы - это будет важно. Надеюсь, в ближайшее время новая команда определится с новыми участниками минских групп“, - отметила первый вице-спикер.

Напомним, ранее в Кремле назвали условия встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским.