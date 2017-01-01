Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы.

В Донецкой области обнаружен тайник боеприпасов для гранатометов. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 24 мая.

Отмечается, что оперативники Донецко-Луганского регионального управления ведомства получили информацию о преступной деятельности жителя города Авдеевка 1955 года рождения, который на своем дачном участке в Ясиноватском районе незаконно хранит военные средства поражения.

В ходе осмотра усадьбы были обнаружены скрытые пять выстрелов ПГ-7В к противотанкового гранатомета РПГ-7. По предварительному заключению экспертов, эти боеприпасы произведены в России.

Правонарушителя передали полиции. Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами (ч.1 ст.263 УК Украины). Мужчине грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Cмотрите фотогалерею: На Донбассе нашли тайник с боеприпасами для гранатометов

Ранее сообщалось, что в городе Бахмут пенсионер выкопал в огороде гранатомет. Опасную находку изъяли и позже обезвредили.

А в Николаеве младший сержант-контрактник воинской части А2802 во время разгрузки оружия и боеприпасов похитил три автомата, патроны и два заряда тротила.

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